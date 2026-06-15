La Uader celebrará sus 26 años con la "Feria en la Facu"

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos llevará a cabo una nueva edición de la denominada "Feria en la Facu" este martes 16 de junio en el horario de 11 a 18. El encuentro se desarrollará en el predio del Campus Universitario, ubicado en la intersección de las calles General Espejo y Fernando Fader de la ciudad de Paraná. Esta propuesta cultural, social y sanitaria tiene como propósito conmemorar de manera institucional el vigésimo sexto aniversario de la creación de la casa de estudios superiores.

La jornada debió ser reconfigurada en el calendario institucional debido a que estaba prevista originalmente para el pasado 8 de junio, momento en el cual las condiciones meteorológicas adversas registradas en la región impidieron su normal ejecución al aire libre y obligó a las autoridades a postergarla para esta semana.

Uno de los ejes centrales será la realización de la cuarta edición de la Feria de Estudiantes Emprendedores, una iniciativa que busca brindar apoyo logístico y visibilidad a las unidades productivas autogestionadas por el propio alumnado de las carreras de la facultad. Se confirmó la presencia de más de ochenta feriantes que dispondrán sus puestos con una oferta de comercialización de alimentos caseros, panificados tradicionales, productos de cosmética natural, indumentaria para el grupo familiar, marroquinería, artículos de bazar, joyería artesanal, talabartería y elementos personalizados de papelería.

En paralelo a la actividad comercial de los emprendedores, se desplegará de manera simultánea la Feria de Salud denominada Juntos por la Salud, apoyamos la Ciencia, un espacio que concentrará las tareas de diversos organismos del ámbito estatal y de organizaciones no gubernamentales abocadas a la promoción del bienestar físico y social. En este sector, se dará relevancia al Espacio de Salud Animal, donde se implementará una campaña de vacunación y desparasitación gratuita de mascotas en la franja horaria que va desde las 11 hasta las 12:30.

De este módulo sanitario participarán activamente los alumnos avanzados que cursan la Tecnicatura en Higiene y Salud Animal, quienes brindarán asesoramiento técnico y tareas de concientización comunitaria en conjunto con las protectoras de animales independientes que colaboran de manera habitual con la comuna en el control de la fauna urbana.

La organización del evento está conformada por el Movimiento de Estudiantes y Graduados Universitarios (MEGU), la Agrupación Micaela García, la Dirección de Bienestar y Salud Animal de la Municipalidad de Paraná, además de las autoridades de la Asociación Cooperadora de la institución educativa.

La entrada será libre y gratuita.