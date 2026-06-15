15 de junio, Día del Libro en Argentina

Los lectores, editores y la comunidad cultural del país conmemoran este lunes 15 de junio el Día del Libro en Argentina, una efeméride establecida de manera con el fin de fomentar la lectura, visibilizar la producción literaria nacional y reconocer el valor socioeducativo de las obras de autores locales. A diferencia de lo que ocurre en el plano internacional, donde la celebración se unifica en el mes de abril, las instituciones educativas, bibliotecas y espacios de promoción de la lectura de todo territorio nacional aprovechan esta jornada para recordar la historia de la fecha y reivindicar al libro como una herramienta de conocimiento, identidad y cultura.

El origen de esta conmemoración se remonta al año 1908, momento en el cual el Consejo Nacional de Mujeres procedió a realizar la entrega de los galardones correspondientes a su concurso literario anual, instituyendo a partir de ese momento un festejo que se repetiría cada temporada. Décadas más tarde, en 1924, la insistencia de la organización permitió que el entonces presidente de la Nación, Marcelo Torcuato de Alvear, firmara el decreto presidencial que declaró formalmente la jornada bajo el nombre de Fiesta del Libro. Finalmente, en el año 1941, una resolución emanada desde el Ministerio de Educación de la Nación modificó la denominación original para establecer el nombre de Día del Libro, definición conservada hasta el presente.

En el plano internacional, la fecha adoptada por la gran mayoría de los países de habla hispana y del resto de los continentes es el 23 de abril, día instituido en la Conferencia General de la Unesco durante un encuentro celebrado en la ciudad de París en el año 1995, a propuesta de la Unión Internacional de Editores. En aquella jornada quedó establecido el Día del Libro y del Derecho de Autor en conmemoración de los fallecimientos de grandes figuras de la literatura mundial, como fueron el dramaturgo inglés William Shakespeare, el Inca Garcilaso de la Vega y el autor español Miguel de Cervantes.

Por otra parte, la agenda de conmemoraciones culturales de este mes celebró el pasado sábado 13 de junio el Día del Escritor, una fecha en homenaje al nacimiento del destacado intelectual y literato cordobés Leopoldo Lugones, nacido en 1874. El autor desarrolló una extensa producción que abarcó poesías, relatos, ensayos históricos y periodísticos.