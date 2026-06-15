Cine debate en la Fcedu: proyectarán una película para concientizar sobre el trato a las personas mayores

El Departamento de la Mediana y Tercera Edad de la Facultad de Ciencias de la Educación perteneciente a la Universidad Nacional de Entre Ríos, llevará a cabo la proyección de la película argentina 27 noches este miércoles 17 de junio a las 17 en el Auditorio Rodolfo Walsh, situado en Buenos Aires 389. El encuentro se estructura como una actividad de cine debate que incluirá una instancia de intercambio de opiniones y puesta en común una vez finalizada la función. Esta propuesta se realiza con el propósito de generar un ámbito de reflexión en torno a las diversas formas de vulneración de derechos que afectan a la población anciana y para promover la sensibilización en el marco de las actividades conmemorativas por el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez.

La obra cinematográfica elegida para vertebrar el debate fue dirigida por el realizador y actor uruguayo Daniel Hendler y centra su argumento en la historia de Martha Hoffman, una mujer de 83 años de carácter excéntrico y poseedora de una importante fortuna en su rol de mecenas cultural. La trama se desencadena a partir de la decisión de sus hijas de internarla en un establecimiento clínico de salud mental bajo la justificación médica de que la mujer padece un cuadro avanzado de demencia senil. A partir de esa reclusión forzada, se produce la intervención legal del perito judicial Casares, cuya labor de investigación sobre el verdadero estado psicofísico de la protagonista comienza a develar las disputas internas del entorno familiar.

La pieza cinematográfica abre interrogantes sobre las fronteras entre el deber de cuidado, la pérdida de la autonomía personal y los mecanismos de control que se ejercen sobre las decisiones y el patrimonio de los adultos mayores.

El elenco del largometraje cuenta con las interpretaciones protagónicas de figuras de trayectoria en la escena nacional como Marilú Marini, el propio Daniel Hendler y Humberto Tortonese.

La fecha que enmarca esta convocatoria, el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, se recuerda a nivel global el 15 de junio de cada año tras haber sido instituida por la Organización de las Naciones Unidas. Esta efeméride internacional tiene como propósito visibilizar, concientizar y denunciar los diferentes tipos de violencia, abandono y sufrimientos a los que son sometidos los ancianos en distintos contextos sociales y geográficos.

La entrada será libre y gratuita.