Murió Ángel "Kelo" Ramallo y Paraná despide a uno de sus grandes referentes del deporte

Murió Ángel "Kelo" Ramallo y este lunes por la tarde comenzaron a aparecer las fotos. Algunas en blanco y negro, otras más recientes. Imágenes en una cancha de básquet, al costado de una pista de atletismo, en el club Talleres o rodeado de alumnos. Con ellas llegaron también los mensajes de despedida. Deportistas, docentes, dirigentes, instituciones y vecinos de Paraná comenzaron a recordar este lunes a Ángel "Kelo" Ramallo, cuya muerte generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la ciudad.

No es casual que tantas personas tengan una historia para contar sobre él. Durante décadas fue profesor de Educación Física, entrenador, dirigente deportivo y formador de jóvenes. Pero también fue uno de esos personajes que parecen estar siempre presentes: en la escuela, en el club, en una competencia, en una reunión o alentando desde un costado de la cancha.

Hace dos años, durante una entrevista en la que repasó buena parte de su historia, habló de su infancia en Talleres, de los partidos de básquet que jugaba siendo apenas un adolescente, de sus años como futbolista y de su trabajo como docente. Cuando llegó el momento de resumir qué había significado la profesión para él, respondió sin vueltas: "La docencia fue mi vida".

La frase sintetizaba una trayectoria que comenzó muy temprano. Había nacido en Paraná en 1944 y creció en el barrio de Talleres, donde pasó buena parte de su niñez. Primero como jugador de básquet, después como futbolista, más tarde como entrenador, dirigente y presidente de la institución. Su historia personal quedó ligada para siempre a la del club.

Quienes compartieron actividades con él suelen destacar algo que también aparecía una y otra vez en aquella conversación: le gustaba estar cerca de los jóvenes. Enseñar, acompañar, explicar. No concebía la tarea desde atrás de un escritorio. Contaba que en los entrenamientos hacía los ejercicios junto a sus alumnos y que todavía disfrutaba de encontrarse con exdeportistas que recordaban alguna enseñanza o una anécdota de aquellos años.

Su carrera docente lo llevó por numerosas escuelas de Paraná, por la Universidad Nacional de Entre Ríos y por la Escuela Superior de Oficiales de Policía, donde trabajó durante casi tres décadas. Allí dejó una marca tan profunda que el equipo de atletismo de la institución lleva su nombre.

Sin embargo, cuando hablaba de las cosas importantes de su vida, siempre terminaba regresando a su familia. A Mirta, su compañera de toda la vida; a sus hijas Julieta y Evangelina; y a sus nietos, a quienes veía continuar el vínculo con el deporte que había atravesado a varias generaciones de la familia.

Por estas horas, mientras los mensajes siguen multiplicándose en las redes sociales, son muchos los que vuelven sobre una misma idea: más allá de los cargos, los títulos o los reconocimientos, "Kelo" Ramallo fue una persona querida. Alguien que dedicó gran parte de su vida a acompañar a otros y que terminó ocupando un lugar especial en la memoria de la ciudad.

Paraná despide a un gran maestro y a un gran ser humano. A alguien que entendió que enseñar era mucho más que transmitir conocimientos y que hizo del deporte una herramienta para formar personas. Ese será, quizás, el recuerdo más perdurable de Ángel "Kelo" Ramallo.

Familiares, amigos, exalumnos y allegados podrán darle el último adiós este lunes en Sasfer, donde el velatorio se desarrolla hasta las 21, en Urquiza 431 de Paraná. La sepultura será este martes a las 8 en el cementerio Solar del Río.

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