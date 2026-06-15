Conductor chocó un auto estacionado y terminó volcando en Paraná

Un siniestro vial se registró en calle Alsina, cuando un hombre de 40 años que circulaba a bordo de un Volkswagen Gol Trend perdió el control del vehículo luego de intentar esquivar a un perro que se le cruzó en el camino. Como consecuencia de la maniobra, el rodado impactó contra un automóvil estacionado y terminó volcado.

El hecho ocurrió este lunes antes de llegar a la intersección con calle Feliciano, donde el conductor debió reaccionar de manera repentina para evitar colisionar con el animal, según manifestó a los efectivos policiales que intervinieron en el lugar.

A raíz de la maniobra evasiva, el Volkswagen Gol Trend chocó contra un Peugeot 206 que se encontraba estacionado sobre la vía pública. Tras el impacto, el vehículo quedó volcado.

Personal policial acudió al lugar en el marco de los operativos de prevención y seguridad que se desarrollan en la zona y constató que el conductor del Gol Trend no presentaba lesiones.

Asimismo, se verificaron los daños ocasionados en ambos vehículos y se realizaron las actuaciones correspondientes.

Finalmente, el conductor del vehículo volcado y el propietario del automóvil estacionado intercambiaron la documentación y los datos necesarios para efectuar los trámites ante sus respectivas compañías aseguradoras.

Fuente: Canal Once