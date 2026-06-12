Choferes autoconvocados de transporte urbano de Paraná, protestaron frente a la Municipalidad

Conductores de colectivos urbanos que quedaron desvinculados durante el traspaso del servicio entre empresas, protestaron este viernes frente al Palacio Municipal. Lo hicieron a través de una ruidosa manifestación en la intersección de calles Urquiza y Papa Francisco. Se trata de choferes que quedaron desamparados, que estaban nucleados en UTA.

“Después de seis meses estamos en esta situación, prácticamente de calle. Soy padre de cuatro, dos chicos. No tenemos qué comer, no sabemos cómo pagar el alquiler. Necesitamos una respuesta. Hoy es viernes. Nos mintieron en la cara”, dijo uno de los manifestantes al móvil de Radio Plaza.

Los conductores estaban nucleados en la Unión Tranviarios Automotor (UTA). Pero el sindicato se dispersó debido al conflicto que produjo el ingreso al servicio de la Unión Transitoria de Empresas (UTE), conformada por San José SA y Kenia SA, el 7 de diciembre de 2025. El cambio de operador y el fin de la operadora Buses Paraná, dejó a la deriva a los 237 trabajadores que dependen de Ersa Urbano SA y Transporte Mariano Moreno SRL, consignó el sitio Entre Ríos Ahora.

El chofer que habló con el móvil radial contó que prestó servicios durante “30 años”. “Empecé en la empresa Martín Fierro, seguí en La Victoria, pasé a ERSA. Tuve dos traspasos sin ningún problema. Creí que este iba a ser igual, no sé por qué no fue igual. Tengo 30 años arriba del colectivo. Los 30 años perdidos. Es lo único que he hecho, ser chofer de colectivo. Estoy con incertidumbre y no sé qué decirle a mis hijos”, lamentó.

Otro de los manifestantes recalcó que piden “volver a trabajar”. “Estamos en esta situación angustiante, triste. Compañeros con 25 o 30 años de trabajo, nos dejaron en la calle. Como paranaenses, votantes, pedimos respuesta, pero nos ignoran. Nos tiraron a la calle”, enfatizó.

Agrego: “Nos dicen que la antigüedad, que lo que hicimos día a día hay que perderlo. Nos dicen que una traba para entrar a trabajar es una deuda que tiene ERSA de varios meses. San José no quiere hacerse cargo de esa deuda. Ellos tienen la postura de que el pliego está bien, pero está mal hecho. No sé qué intereses habrá, no somos letrados para entenderlo. La estamos pasando mal. No podemos llevar un plato de comida a la mesa”.

Los conductores están “esperanzados con la ley” que los ampara. Pero saben que “acá no se cumple”. “Estamos en Argentina, en Paraná, tierra de nadie. Acá manejan dos, se ve que quienes están dentro (del Palacio Municipal), no les importa. Nos dijeron que el pliego no estaba rechazado, que las listas no estaban presentadas, que había cosas que el gremio no había presentado. Pero el gremio nos dio todos los papeles a los autoconvocados, todo lo que se presentó. El pliego está impugnado pero se cajoneó”, plantearon.

“Somos trabajadores y estamos luchando contra el poder político, judicial y empresarial”, subrayaron.