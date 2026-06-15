Murió Anne Schedeen, la madre de la serie “Alf”, a los 77 años

La actriz estadounidense Anne Schedeen murió a los 77 años, según confirmaron su familia y su agente Tom Markley a través de un comunicado en redes sociales. La actriz interpretó a Kate Tanner, la madre de la familia de ALF, durante las cuatro temporadas de la comedia.

La familia no brindó detalles sobre la causa de su muerte, ni la fecha exacta del deceso.

"Deja un legado extraordinario de energía creativa, humor ingenioso y amor por su familia“, expresó la familia de la artista en su publicación. Asimismo, destacaron que su recuerdo perdurará a través de sus obras, sus historias y su forma de entender la vida, definiéndola como “una fuerza de la naturaleza”.

“Annie lo era todo para su familia y para esta agencia”, sumó su agente en otras declaraciones.

Su larga trayectoria en cine y televisión

Nacida el 8 de enero de 1949 en Portland, Oregón, Luanne Ruth Schedeen estudió actuación en el Portland Civic Theatre. Luego, trasladó su talento a Hawái y Nueva York, pero fue en Los Ángeles cuando dio el gran salto: firmó contrato con Universal Pictures.

Desde entonces, su carrera despegó con pequeñas participaciones en series como The Six Million Dollar Man, McCloud, La mujer biónica, Emergency!, The Incredible Hulk, Three’s Company, Cheers, Magnum PI, Se ha escrito un crimen y Judging Amy.

En cine participó en La criatura infernal en 1976, Vuelo hacia la catástrofe y Exo-Man en 1977, Champions: A Love Story en 1979, Second Thoughts en 1983, Slow Burn en 1986 y Cast the First Stone en 1989.

La actriz se consagró con el estrellato mundial en 1986 con el estreno de Alf, donde interpretó a Kate Tanner, la madre de la recordada familia que decide hospedar a un extraterrestre proveniente del planeta Melmac.

Fuente: Noticias Argentinas.