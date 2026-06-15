Un incendio destruyó una casa en Concordia y la causa fue una conexión eléctrica clandestina

Un incendio provocó pérdidas casi totales en una vivienda de Concordia y, según determinaron las pericias, el fuego se originó por un desperfecto en una conexión eléctrica clandestina.

Según se informó a Ahora, el hecho ocurrió en inmediaciones de Gendarme Ituarte y el río Uruguay, donde intervino personal policial de la Comisaría Décima.

En el lugar trabajaron de manera conjunta Bomberos Zapadores y Bomberos Voluntarios, que lograron sofocar el foco ígneo tras realizar tareas de extinción.

La propietaria de la casa indicó a los funcionarios que el incendio se habría iniciado por un problema en la red eléctrica, lo que provocó la pérdida casi total de sus bienes.

Además, vecinos declararon que el día anterior al hecho habían advertido cortocircuitos en la parte externa de la conexión.

Finalmente, el resultado de las tareas periciales realizadas por Bomberos Zapadores estableció que el foco comenzó en el interior de la vivienda, en la línea eléctrica de conexión clandestina, a raíz de un desperfecto en la llave térmica vinculado a una conexión hacia un alargue.

No se registraron personas lesionadas.