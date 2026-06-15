Luto en el deporte paranaense: falleció Ángel “Kelo” Ramallo, histórico referente de Talleres

El deporte paranaense transita horas de profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento de Ángel “Kelo” Ramallo, una de las figuras más emblemáticas y reconocidas en la trayectoria del Club Atlético Talleres. La noticia fue comunicada oficialmente por la propia institución a través de sus canales de difusión, expresando el dolor ante la pérdida de un referente histórico cuya influencia marcó el devenir del club.

Ramallo, destacado por su labor como profesor de educación física, desarrolló una extensa y polifacética carrera dentro de la entidad, desempeñándose en diversos roles fundamentales a lo largo de los años. Su paso por la institución incluyó etapas como deportista, dirigente y presidente, lo cual le permitió comprender el funcionamiento del club de manera integral y dejar una huella imborrable en múltiples generaciones de socios e integrantes.

Desde el Rojo, el club de su barrio, subrayaron que su compromiso y el amor profesado por los colores de Talleres no fueron meros conceptos. Estos valores, sumados a una visión sistémica forjada por su experiencia en distintos estadios de responsabilidad, lo transformaron en una figura profundamente respetada, tanto dentro como fuera del ámbito deportivo.

La institución remarcó que su legado, cimentado en años de trabajo, esfuerzo y pasión, permanece como un componente activo en el presente del club. En su comunicado oficial, Talleres destacó que su compromiso y dedicación dejaron una marca indeleble en quienes compartieron tareas con él, concluyendo con un mensaje de acompañamiento y sinceras condolencias hacia su familia, amigos y seres queridos en este difícil momento.

Además de haber sido docente de educación física, entrenador y dirigente, fue jugador de fútbol y básquetbol. Su espíritu pedagógico también lo llevó a ser organizador de torneos como los de las Facultades de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER).

Ramallo, que sufrió problemas de salud durante los últimos meses, falleció este lunes 15 de junio en la capital entrerriana tras varias semanas internado y mientras su hija Evangelina viaja a cubrir la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México 2026. Los restos de Kelo son velados en las instalaciones de SASFER de 12 a 21, donde lo despide Talleres y buena parte de la comunidad deportiva de Paraná; serán trasladados este martes a las 8 al Cementerio Solar del Río.

El comunicado del Club Atlético Talleres: