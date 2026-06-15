Subió al 90% la probabilidad que el fenómeno “El niño” sea intenso en toda la región

La posibilidad de que El Niño vuelva a instalarse durante los próximos meses ganó fuerza tras los últimos informes de organismos internacionales y observaciones satelitales. La Organización Meteorológica Mundial (OMM) elevó al 90% la probabilidad de que el fenómeno climático se desarrolle durante el segundo semestre de 2026, mientras que la NASA detectó señales que refuerzan ese escenario en el océano Pacífico.

Las observaciones realizadas por el satélite Sentinel-6 Michael Freilich revelaron una acumulación inusual de olas de agua cálida que avanzan desde el Pacífico occidental hacia las costas de Sudamérica. Los científicos consideran que estas anomalías representan uno de los principales indicadores tempranos de la formación de El Niño.

El fenómeno es seguido con especial atención por meteorólogos, gobiernos y sectores productivos debido a su capacidad para modificar los patrones climáticos en distintas regiones del planeta, generando desde lluvias extraordinarias hasta sequías prolongadas.

Qué detectó la NASA en el Pacífico

El monitoreo satelital realizado durante los primeros meses de 2026 permitió identificar varias olas Kelvin cálidas, grandes masas de agua que se desplazan por debajo de la superficie oceánica transportando energía térmica.

Una de esas olas elevó el nivel del mar frente a las costas de Perú más de 15 centímetros por encima de los valores normales durante mayo, una señal que los especialistas consideran significativa para anticipar el desarrollo de El Niño. El satélite Sentinel-6, desarrollado conjuntamente por la NASA y la Agencia Espacial Europea (ESA), mide con precisión milimétrica las variaciones en la altura del océano y permite detectar cambios que resultan imperceptibles para otros sistemas de observación.

“Si bien el fenómeno de este año comenzó un poco más tarde que los grandes El Niño de 2015 y 1997, está empezando a alcanzarlos”, afirmó Josh Willis, investigador de la NASA y científico del proyecto Sentinel-6.

Un escenario que preocupa a los especialistas

Los pronósticos de organismos internacionales coinciden en que las condiciones actuales son favorables para el desarrollo del fenómeno durante los próximos meses.

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) estimó un 62% de probabilidad de formación entre junio y agosto, mientras que la OMM elevó esa posibilidad al 90% para el segundo semestre del año.

Además, algunos modelos climáticos sugieren que el calentamiento del Pacífico podría alcanzar niveles elevados. Si las anomalías térmicas superan los dos grados centígrados durante un período prolongado, los expertos consideran que podría configurarse un “súper El Niño”.

Desde 1950 solo se registraron tres eventos de esa magnitud: los de 1982-1983, 1997-1998 y 2015-2016.

Los posibles efectos en Argentina

La consolidación de El Niño suele generar cambios significativos en el régimen de precipitaciones del sudeste de Sudamérica, una región que incluye amplias zonas de Argentina.

Los organismos internacionales advierten que podrían registrarse lluvias por encima de los valores normales en el norte y noreste argentino, así como en Uruguay, Paraguay y el sur de Brasil.

Entre las provincias bajo mayor seguimiento aparecen Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, el norte de Buenos Aires, Corrientes, Chaco y otras áreas de la región mesopotámica. Los especialistas explican que un aumento de las precipitaciones podría favorecer la recuperación de humedad en los suelos después de períodos secos, aunque también incrementaría el riesgo de inundaciones, anegamientos rurales, tormentas severas y complicaciones logísticas para la producción agropecuaria.

El impacto del cambio climático

Los expertos sostienen que la interacción entre El Niño y el calentamiento global añade un grado adicional de incertidumbre sobre la magnitud de los efectos que podrían registrarse.

Si bien no existe evidencia concluyente de que el cambio climático aumente la frecuencia de estos eventos, sí está demostrado que un planeta más cálido dispone de más energía para potenciar fenómenos extremos, consignó Infobae.

Olas de calor más intensas, lluvias torrenciales, inundaciones, incendios forestales y eventos meteorológicos severos forman parte de los riesgos que podrían amplificarse cuando ambas variables coinciden.