Entre Ríos recaudó más de 8.300 millones de pesos desde la implementación de guías mineras digitales

En la provincia, la actividad minera se centra fundamentalmente en la extracción, procesamiento y transporte de la arena -en especial silícea.

Se cumplió un año en Entre Ríos de la implementación del Sistema Digital de Emisión de Guías de Tránsito de Minerales, impulsado por la gestión provincial para establecer un esquema de seguimiento integral que garantice la trazabilidad de los recursos. La herramienta permitió simplificar los trámites administrativos para los productores y comerciantes de minerales, además de mejorar la recaudación ante actividades extractivas.

En la provincia, la actividad minera se centra fundamentalmente en la extracción, procesamiento y transporte de la arena -en especial silícea-, considerado un recurso estratégico con tres destinos principales: la industria de la construcción, la industria del vidrio y para uso petrolero (fundamentalmente destinada a Vaca Muerta).

A partir de las guías mineras digitales, se fijó un mecanismo de control previsto en la normativa al que se asocia una tasa por el servicio de control y expedición. Esto permitió realizar la distinción y determinar la cantidad de material transportado y, en virtud de una modificación normativa que se dispuso, se establecieron montos diferenciados para los distintos minerales.

Desde su implementación en junio de 2025, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) contabilizó una recaudación que supera los 8.317 millones de pesos en concepto de registros de Guías de Tránsito de Minerales correspondientes a las tres categorías de arenas: para construcción, vidrio y con destino a la actividad petrolera.

Cabe destacar que las guías son un instrumento obligatorio que articula la actividad extractiva con el control estatal. Su implementación digital permitió avanzar en la modernización del sector, aportando practicidad y agilidad a las empresas y transportistas al eliminar los antiguos talonarios físicos. De esa manera, permite acreditar la legitimidad del material y respaldar legalmente su circulación, además de generar trazabilidad y aportar información para el control fiscal y operativo. Así, se complementa la recaudación realizada por ATER junto con el trabajo de control y fiscalización del material que ejecuta la Dirección de Minería de la provincia.

Desde el gobierno provincial se destacó el impacto que tiene en la recaudación a partir de la implementación de este mecanismo de control a las empresas dedicadas a la extracción de minerales en el territorio entrerriano, que se traduce luego en diferentes políticas de Estado que impulsa la provincia. Al mismo tiempo, representó un avance en materia normativa que garantiza seguridad jurídica para aquellas actividades que aprovechan las oportunidades en torno al desarrollo energético de Vaca Muerta.