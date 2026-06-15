Con artistas en escena, se realizará una peña solidaria en el Día de la Bandera

La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), Seccional Entre Ríos, llevará a cabo la realización de una Peña Patria este sábado 20 de junio, en coincidencia con las celebraciones por el Día de la Bandera. El encuentro se desarrollará en el horario de 12 a 17 en las instalaciones de su predio recreativo y camping, ubicado en la intersección de las calles Ayacucho y Esteban Echeverría de la ciudad de Paraná.

Esta jornada de festejos folclóricos y actividades recreativas se implementa con el objetivo de ofrecer un espacio de integración comunitaria para toda la familia y, fundamentalmente, recaudar alimentos no perecederos que serán donados de manera íntegra a la organización no gubernamental Suma de Voluntades, la cual asiste diariamente a comedores y sectores vulnerables de la capital entrerriana.

La grilla artística planificada para acompañar el almuerzo y la tarde reunirá a destacados exponentes de la música y la danza de la región litoraleña en el escenario principal del camping. El apartado musical contará con las presentaciones individuales de los solistas Bernardita Gutiérrez y Nahuel Borra, sumándose también el repertorio del conjunto folclórico Tierra Nativa, mientras que el despliegue coreográfico de las danzas tradicionales argentinas estará a cargo de los integrantes del ballet El Remanso.

De forma paralela a los espectáculos sobre las tablas, la organización dispondrá un sector destinado al funcionamiento de puestos de emprendedores locales y un patio de comidas criollas. Además, habrá una serie de juegos tradicionales al aire libre pensados para la participación de las diferentes generaciones, entre las cuales se destaca una barrileteada familiar aprovechando las dimensiones del predio verde.

La Secretaria de Cultura de la entidad gremial, Noelia Bertín, formalizó la convocatoria dirigida al público general de la ciudad que deseen sumarse a la propuesta. La funcionaria del gremio remarcó la importancia de utilizar las fechas conmemorativas de la historia nacional como plataformas de encuentro colectivo que permitan visibilizar a los hacedores culturales de la zona y canalizar el apoyo logístico y material hacia instituciones civiles que realizan un sostenido trabajo territorial de contención social en el ejido urbano, como es el caso de Suma de Voluntades.

Desde la organización aclararon que la realización del evento queda supeditado a las condiciones meteorológicas del sábado.

Las entradas se retiran con la entrega de un alimento no perecedero, en la sede gremial de calle Santa Fe 463, de lunes a viernes de 8 a 20. Por consultas, comunicarse al 343 5162655.