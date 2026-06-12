Trabajadores del Juzgado de Faltas de Paraná levantaron la retención de servicios y volvió la atención

Trabajadores del Juzgado de Faltas de Paraná, con sede en calle 9 de Julio 370, levantaron la medida de fuerza este viernes a las 10 de la mañana tras realizar una asamblea con retención de servicios. Por ello, regresó la atención al público.

La medida de fuerza se había determinado en reclamo por cambios en el régimen de concursos de cargos vacantes del área que afectó al personal de carrera. Desde la repartición habían solicitado que se respete el procedimiento que establece concursos cerrados, con prioridad para el personal con mayor antigüedad.

También habían planteado que no se permitiera participar a trabajadores contratados de servicio, debido a que no está contemplado en la normativa vigente, la cual define que en los concursos para acceder a cargos jerárquicos puede participar personal de planta permanente.

Frente a las demandas del sector, el Poder Ejecutivo derogó el decreto N° 1233/26 del 8 de junio, a través de una nueva disposición con la firma de la intendenta de Paraná Rosario Romero y el secretario Legal y Administrativo Pablo Testa.

Según informó el sitio Ahora.com, el reclamo contó con el apoyo de los representantes de la Asociación del Personal Superior (APS), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), además del Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (Suoyem) y el Sindicato de Obras Sanitarias.

El tema fue motivo de reuniones con autoridades de la gestión municipal para destrabar el conflicto. Los trabajadores habían dispuesto una asamblea con retención de servicios “hasta tanto se retrotraiga la disposición”. Finalmente, hoy se dio marcha atrás con el decreto y regresó la atención al público.

Cabe destacar que, en el nuevo decreto, la Municipalidad dejó en claro que “esta administración busca la selección de los aspirantes más idóneos y capacitados”.