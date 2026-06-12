Colón invita a vivir un fin de semana largo único con múltiples atractivos

La ciudad de Colón se prepara para recibir a vecinos, turistas y residentes de toda la región durante el próximo fin de semana largo, con una agenda repleta de actividades libres y gratuitas. El gran atractivo central será la tradicional Feria del Puerto, un espacio diseñado para el disfrute de toda la familia a la vera del Río Uruguay.

Del sábado 13 al lunes 15 de junio, las actividades principales comenzarán cada jornada a partir de las 10 en la zona portuaria. Allí, los asistentes podrán recorrer una variada feria de productores locales, puestos de artesanos y manualistas.

La propuesta se complementará con un sector infantil, entretenimientos, patios gastronómicos con foodtrucks y una destacada oferta de cerveza artesanal. Además, la música en vivo encenderá el escenario todas las tardes desde las 16, con acceso libre y gratuito para todo el público.

Una ciudad y una región para descubrir

Más allá del epicentro en el puerto, Colón y la microrregión "Tierra de Palmares" despliegan un abanico de opciones turísticas de alta calidad:

- Naturaleza y Río: Cruces a las islas del Río Uruguay, paseos náuticos guiados y visitas a reservas naturales.

- Historia y Cultura: Recorridos por el Museo Histórico, el emblemático Molino Forclaz y la Granja La Administración.

- Sabores y Paseos: Una amplia oferta gastronómica de calidad, visitas guiadas a bodegas locales y un extenso paseo comercial.

Aventura: actividades recreativas familiares en el complejo Molino Aventuras.

Con hotelería y servicios preparados, la ciudad se consolida como el destino ideal para una escapada de descanso, cultura y diversión compartida.

Actriz nacional en el Bincentenario

La agenda de propuestas teatrales tendrá el próximo sábado 13 de junio a las 21 la presentación de “FEITA”, el unipersonal de Marina Castillo que propone una noche de humor directo, sin filtros y con una mirada ácida sobre lo cotidiano.

La función se realizará en la Casa del Bicentenario, ubicada en Bv. Gaillard 179. Las entradas tienen un valor de $25.000, con promoción de dos por $45.000. Las reservas pueden realizarse al 3447 64-0658.