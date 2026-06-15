Casa Madre organiza un bingo musical de artistas nacionales

La artista y psicóloga Alicia Flores, responsable del proyecto Psico Ilustrada, llevará a cabo la realización de un Bingo Musical temático dedicado a artistas de Argentina este sábado 20 de junio a partir de las 17. El encuentro se desarrollará en Casa Madre, un espacio de uso múltiple ubicado en calle La Paz 161 de la ciudad de Paraná. Esta actividad recreativa está diseñada de manera especial para aprovechar la jornada del feriado patrio, con el objetivo de brindar una opción de esparcimiento diferente para la última tarde otoñal de la capital entrerriana.

La dinámica del juego será distancia a la del tradicional bingo de números, ya que en esta modalidad los participantes recibirán un cartón al ingresar y deberán prestar atención a los diferentes fragmentos de canciones que se irán reproduciendo durante el desarrollo de la actividad. El listado de temas seleccionados abarca un amplio arco temporal y genérico de la música de nuestro país, incluyendo clásicos del rock nacional representados por figuras como Charly García y Los Abuelos de la Nada, y éxitos del pop y del género urbano a través de intérpretes como Tini Stoessel, Nicki Nicole y María Becerra.

Quienes logren identificar a los cantantes o las composiciones correspondientes irán completando las líneas y los cartones completos para acceder a los premios dispuestos para la jornada.

Debido a la capacidad del lugar, la organización dispuso que los cupos para participar de la velada sean limitados, por lo cual se requiere realizar una reserva previa de lugares comunicándose al 343 4285966.

La entrada incluirá la provisión de un cartón de bingo para dar inicio a la primera ronda de la competencia, junto con el servicio de una merienda completa compuesta por una infusión caliente y una pieza de pastelería artesanal.