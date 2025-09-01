Un hombre se descompensó en el ingreso al Parque Gazzano de Paraná y falleció

Un hombre mayor de edad, domiciliado en Crespo, se descompensó y falleció en el ingreso al Parque Gazzano de Paraná. El deceso se registró este lunes por la mañana, según se informó desde la Policía a ANÁLISIS.

Se trata de Aldo Antonio Hernández, de 56 años, domiciliado en Crespo. El reporte policial indica que el fallecimiento se comunicó a las 8.06 de la mañana. Una mujer pidió un móvil policial para el Parque Gazzano, ubicado sobre calle Zanni. “Se informó que una persona se habría desmayado en el ingreso al parque. El masculino estaría inconsciente. Se comisionó personal de la División 911, quienes informaron que personas del lugar le realizaron RCP”.

Los datos que difundieron agentes policiales agregaron que “obreros que están trabajando en el Parque manifestaron que vieron al señor tropezarse y, al caer, se golpeó la cabeza. Al momento que arribó la Unidad 51, trasladó al ciudadano al Centro de Salud Corrales”.

Posteriormente se informó que el hombre fue derivado al Hospital San Martín desde donde se constató el ingreso sin vida.