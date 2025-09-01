Fútbol: Godoy Cruz dio el golpe ante el último campeón en Vicente López

El Tomba se impuso 3 a 1 ante el Calamar, a pesar de jugar con un hombre menos. (Foto: Prensa Godoy Cruz).

A pesar de jugar con un hombre menos gran parte del partido, Godoy Cruz de Mendoza venció a Platense por 3 a 1, en el estadio Ciudad de Vicente López y festejó en el cierre de la séptima fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol.

Con este resultado, el Tomba sumó su primera victoria en el certamen, alcanzó las 6 unidades en el grupo y las 26 en la tabla anual, alejándose de los puestos de descenso por esa vía. En tanto que el campeón del Apertura permanece fuera de los puestos de playoff en la Zona B, con 6 puntos. Vale recordar que debe jugar el partido postergado con Independiente.

A los 10 minutos de juego, Nicolás Fernández marcó el primer tanto de la noche. Luego de una corrida por la banda derecha, el atacante del Tomba se despachó con un fuerte remate para poner el 1-0.

Pasados la media hora, Santino Andino se fue expulsado en la visita. El juvenil reclamó de manera vehemente una supuesta infracción y Nicolás Lamolina le mostró la tarjeta roja por haberlo insultado, según indicaron desde la transmisión de TNT Sports.

En el complemento, el Calamar hizo efectiva una de las máximas del fútbol: dos cabezazos en el área es gol. Luego de un tiro de esquina, Franco Baldassarra fue quien conectó el último testazo para poner el 1-1.

Sin embargo, a los 22 minutos de la segunda etapa, Daniel Barrea le devolvió la ventaja al conjunto mendocino. El atacante, que había ingresado momentos antes, puso el 2-1 con una volea dentro del área.

En la última jugada del partido, con Platense jugado en ataque, Facundo Altamira puso el 3-1 con el arco a su disposición, dado que el arquero, Andrés Desábato había ido a buscar el empate al área rival.

En la próxima fecha, el Tomba deberá recibir a Barracas Central, mientras que el Calamar visitará a Defensa y Justicia, consigna Infobae.

Resumen del partido: