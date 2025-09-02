Básquet asociativo: Estudiantes y Olimpia, duelo de punteros

Estudiantes y Olimpia se verán las caras en un duelo de punteros de la Asociación Paranaense de Básquet.

Con la disputa de un encuentro, en la noche de este martes se pondrá en marcha la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Asociación Paranaense de Básquet (APB). La acción comenzará directamente con un plato fuerte: Estudiantes y Olimpia, líderes del campeonato. En encuentro se disputará desde las 21.45, en el gimnasio del Parque Urquiza de la ciudad de Paraná.

Estudiantes y Olimpia, los dos con tres victorias en misma cantidad de presentaciones, tratarán de sostenerse en el camino del éxito. Es cierto que los dos tienen la cabeza puesta en la Liga Provincial de Básquet, aunque paralelamente no quieren descuidar la buena campaña que iniciaron en este Clausura.

Estudiantes llega algo tocado a este partido. Viene de perder en sus dos últimas presentaciones en el certamen entrerriano y necesita ganar para alimentar el ego y la confianza. Hoy es una buena chance para lograr esa misión, señala Paraná Deportes.

Olimpia lo contrario. Con la vuelta de Nicolás Agasse se potenció, anda bien en el torneo local y el fin de semana pasado también celebró en la Liga Provincial. Entusiasmado, ahora va por más en cancha de Estudiantes.