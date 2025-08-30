La filial Larroque de Federación Agraria denunció que jaurías atacan y matan ganado vacuno y lanar

Desde la filial Larroque de la Federación Agraria destacaron que un número importante de canes, actuando en manada, dieron muerte a ocho terneros en distintas zonas. Mientras que otro animal, de unos 250 kilos fue salvado por la intervención de productores en Alarcón.

Desde la entidad dialogaron con autoridades para abordar esta problemática que preocupa en el sur de la provincia. Se pidió, además, una tenencia responsable de los perros, ya que estas matanzas generan temor tanto en campos cercanos al casco urbano como en zonas más alejadas.

El representante de la filial Fernando Jaimerena contó: “Nuestra familia tiene un campo en la zona rural de Alarcón, donde mis padres, un tío y otros vecinos sufrieron el ataque de perros a su rodeo de ganado vacuno. Los animales atacaron a los ejemplares más vulnerables, como terneros y novillitos de aproximadamente 280 kilos”.

Jaimerena señaló que “hacía tiempo que en nuestra zona no se registraba un hecho de esta naturaleza; aunque en campos cercanos a la localidad de Larroque sí hubo ataques contra vacunos y lanares”. Agregó: “A un productor le mataron cuatro terneros en cercanías de Cuchilla Redonda, número que se suma a los otros cuatro muertos en Alarcón, a 12 kilómetros de Larroque”.

Otro dato relevante es el testimonio de un productor que vio una jauría a punto de voltear una vaca, después de haberle matado al ternero. “Esto demuestra cómo actúan en grupo, como perros en estado salvaje o incluso animales con dueño que se juntan y atacan en manada”, explicaron.

Las denuncias correspondientes ya fueron realizadas, y personal de la Dirección de Prevención de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos se hizo presente en los campos para llevar adelante las investigaciones. “Además, continuó Jaimerena, hablamos con autoridades locales para ver cómo se frena esta situación”.

El productor también expresó el temor de la población: “Estos animales actúan en jauría y no descartamos que puedan llegar a atacar a una persona, especialmente a niños. Esperamos que se pueda normalizar y no tener que lamentar hechos de esta índole”.

Por su parte, Adolfo De Zan, presidente de la Filial, abogó por “una tenencia responsable de los perros y un mayor cuidado por parte de sus dueños”. Y concluyó: “Es un tema que planteamos ante las autoridades municipales, remarcando que estamos en una situación límite. Las jaurías han provocado la muerte de ganado vacuno y también de lanares”.