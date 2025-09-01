Jornada de Tchoukball en Crespo: deporte, inclusión y capacitación

Crespo fue sede de una jornada de capacitación en Tchoukball, deporte que crece en distintas ciudades argentinas y que reunió a unos 30 participantes en una propuesta organizada por la Federación de Tchoukball de Entre Ríos, con el soporte de la Asociación de Tchoukball Argentino y el apoyo subsecretaría de Deportes, con el aval del Municipio crespense.

La actividad desarrollada el pasado jueves combinó teoría, práctica y herramientas pedagógicas para su futura implementación en escuelas y clubes.

Un día intenso

La mañana estuvo dedicada a la parte teórica, con un repaso sobre los orígenes y la expansión mundial del Tchoukball, así como su llegada a la Argentina y el rol clave de Concordia en su difusión inicial. También se abordaron las participaciones del país en mundiales y torneos panamericanos, y se destacó el potencial de la disciplina para ser practicada en espacios educativos y comunitarios. Los asistentes recibieron material físico y digital con reglas, señas de arbitraje y ejercicios diseñados para niños y jóvenes.

Por la tarde, las actividades se trasladaron al Club Unión de Crespo, donde los participantes tomaron contacto directo con los cuadros y pelotas. Primero se realizaron lanzamientos, recepciones y defensas en ejercicios básicos, para luego pasar a dinámicas colectivas en formatos de 3 vs. 3 y 5 vs. 5. La jornada culminó con partidos de 7 vs. 7, donde se pudo vivenciar la intensidad y el espíritu colaborativo de este deporte.

El profesor Miguel Pérez aportó además un valioso gesto al dejar en préstamo dos cuadros de uso personal por un plazo de tres meses, con posibilidad de renovación. Estos elementos quedarán bajo disposición de la subsecretaría de Deportes, lo que permitirá sostener la práctica y difundirla en Crespo y la región.

El cierre fue a las 17, con la entrega de certificados, en un clima de entusiasmo y compromiso.

Desde la organización se destacó el interés mostrado por los presentes en sumar el Tchoukball a escuelas, clubes y espacios públicos como el CEF. También se abrió la puerta a que los más motivados puedan vincularse con las ligas existentes para continuar su formación.

La jornada dejó como saldo un fuerte impulso para la expansión del Tchoukball en Entre Ríos, reafirmando que con trabajo articulado entre municipios, asociaciones y docentes es posible sumar nuevas alternativas deportivas inclusivas y educativas para la comunidad.