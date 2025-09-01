Activaron operativo de búsqueda en el río Paraná tras la denuncia de un posible ahogamiento

En la tarde de este lunes, un operativo de búsqueda se desplegó en la zona del Club de Pescadores de Paraná, luego de que una familia alertara sobre la posible caída de una persona al río.

Según informó la Jefatura Departamental Paraná a ANÁLISIS, el aviso fue realizado por una mujer, quien relató que mientras pescaba junto a su hijo de 13 años, el menor advirtió la presencia de un hombre sobre una tabla blanca en el agua. Minutos después, al volver a mirar, solo divisó la tabla flotando, lo que los llevó a sospechar que el individuo podría haberse hundido.

De inmediato se dio aviso a la policía y a la Prefectura Naval, que comenzó con las tareas de rastrillaje en la zona. Sin embargo, hasta el momento no se logró ubicar a ninguna persona ni el objeto mencionado.

En paralelo, se realizaron consultas en clubes náuticos y escuelas de canotaje de la costa paranaense, donde negaron haber registrado la presencia del supuesto masculino.

La situación fue puesta en conocimiento de la Fiscalía de Menores y Personas Perdidas de Paraná que sigue de cerca la investigación.