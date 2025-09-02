El diputado Valdés y el abogado de Cristina apoyaron a Rubattino y Gaillard en un acto en Gualeguay

En el marco de las actividades por los tres años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner que se realizaron en todo el país, se presentó en Gualeguay el libro Objetivo Cristina: El lawfare contra la democracia en Argentina. Allí, el diputado nacional Eduardo Valdés y José Manuel Ubeira, abogado de la ex presidentaCristina Kirchner expresaron su apoyo a los candidatos de la Lista 503.

“La violencia política no empezó ni terminó con el atentado a Cristina. El desafío es que la democracia pueda ponerle límites a los discursos de odio y al lawfare que buscan condicionar a quienes se animan a transformar la realidad. Cristina es Inocente, por eso no le abrieron en recurso de apelación, porque es: inocente”, expresó Valdés, según se informó a través de un comunicado de prensa.

Durante el encuentro, en un aplauso cerrado vecinos y militantes cantaron: “Cristina es inocente, lo dicen los obreros, lo dicen los docentes”.

Gaillard, por su parte, afirmó: “Defender a Cristina es defender la democracia. Este encuentro es un llamado a no naturalizar la persecución ni el intento de magnicidio, porque lo que está en juego es la vigencia plena de las instituciones y los derechos de nuestro pueblo".

Finalmente, Ubeira dijo: "Lo que hizo Carolina, puedo decir con total autoridad, fue uno de los esfuerzos más formidables dentro del sistema democrático argentino por llevar adelante un juicio político a una Corte Suprema de Justicia que está imputada de gravísimos delitos. Por eso vine a Entre Ríos a apoyar a quien va como candidata a senadora”.