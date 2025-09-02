Werner y otra rotura: “Hemos parado mucho por los motores y eso no está bien”

El paranaense Mariano Werner sumó otro capítulo a su seguidilla de problemas con los motores. Este domingo, el piloto entrerriano debió abandonar cuando peleaba por la victoria en la séptima fecha del TC Pick Up en el Autódromo de Río Cuarto. Esta nueva falla mecánica ocurre en un momento clave, mientras analiza la continuidad de Rody Agut a cargo de sus multiválvulas para la Copa de Oro del Turismo Carretera y la definición del título de la categoría de camionetas.

La desazón del piloto de Paraná fue evidente. Pese a haber ganado la Etapa Regular del TC Pick Up, la rotura le impidió luchar por un triunfo que necesita para pelear por el título. “Tenía como para correrlo a Agustín (Canapino) e iba a dejar todo por ganar, que es lo que necesitaba. Pero hemos parado mucho por los motores y eso no está bien”, dijo Werner apenas se bajó de la Toyota Hilux, en la cual se cortó una válvula del motor.

Este episodio se suma a una fase inicial de Turismo Carretera marcada por la irregularidad y las fallas mecánicas, que lo llevaron a clasificar con lo justo a la Copa de Oro. La carrera en Córdoba era señalada desde el entorno del equipo como una “prueba de fuego” para la continuidad de Agut en el proyecto. Según pudo saber SoloTC, si bien la idea inicial era mantener al motorista para el tramo final del año, su trabajo estaría bajo evaluación constante.

La otra instancia clave serán las pruebas que Werner planifica con el Ford Mustang en la semana previa a la próxima carrera del TC en San Luis. En esos ensayos, el plan original incluye probar en paralelo un motor de Guillermo Mosquito Pianca, a quien ya se lo vio trabajando en el box del tricampeón en la última fecha de la categoría en Buenos Aires.

“Esto es competición y cuando las cosas no se dan se pone bravo, pero hay que tratar de revertirlo”, le había anticipado Agut a SoloTC en el cierre de la Etapa Regular en el autódromo porteño. Tras este nuevo problema, la pregunta es inevitable.