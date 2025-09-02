Básquet: Sebastián Uranga recibió a integrantes de Suricatas con vistas al Torneo Internacional

El secretario de Deportes de la Provincia de Entre Ríos, Sebastián Uranga, recibió en audiencia a las integrantes de Suricatas Maxibásquet Club, Susana Treidel, Viviana Busso, Norma Santángelo y Carolina Macor.

En la misma, las dirigentas y jugadoras de la institución, dieron a conocer detalles sobre el Torneo Internacional 25 Aniversario de Maxibasquet que se disputará en Paraná del 29 de octubre al 2 de noviembre próximo.

Según contaron, hasta el momento ya se han superado los 100 elencos inscriptos.

Sobre el encuentro, quien además es una gloria del basquetbol nacional e internacional con rico pasado por la selección argentina, mencionó que “fue una reunión amena, siempre me gusta hablar con ellas y es admirable lo que hacen”.

A lo que agregó: “Charlamos del torneo que se viene y queda en claro que han podido trascender organizando este evento que vincula el deporte y el turismo. Así que vamos a ver en qué podemos ayudar y estar presentes. Fue una reunión larga y productiva”.