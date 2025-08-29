Se desprendió parte del cielorraso de un jardín maternal de Paraná

En la jornada de este viernes se registró el desprendimiento de un sector del cielorraso en la sala de administración del Jardín Maternal Ternura, ubicado en calle Corrientes al 100, de la ciudad de Paraná. El hecho fue advertido por los delegados y comunicado a las autoridades del Ministerio de Salud, de quien depende la institución.

De acuerdo a lo informado oficialmente, se convocó a personal de Conservación y a técnicos de la Dirección General de Recursos Materiales Hospitalarios y de Caps, con el fin de realizar un diagnóstico y planificar la reparación. Al verificar el daño, se retiró el cielorraso existente y se procedió al picado del revoque completo, ya que se detectaron grietas en la pared y un desprendimiento del material ubicado sobre el cielorraso.

Además, se retiraron los escombros y la suciedad generada por los trabajos iniciales, a fin de evitar riesgos para el personal y la comunidad educativa.

Desde el ministerio indicaron que el próximo lunes se llevarán a cabo revoques impermeables en las paredes internas, dejando lista la sala para la colocación de un nuevo cielorraso de PVC. Posteriormente, se trabajará desde el exterior en las cargas de la cubierta, con tareas de impermeabilización y corrección de los desagües pluviales para prevenir filtraciones a futuro.

Medidas preventivas

Por razones de salubridad y seguridad, se sugirió a las autoridades del jardín trasladar las actividades de las salas linderas al sector afectado hacia otros espacios de la institución, de manera de liberar las áreas donde continuarán las obras.