Gustavo Conti y Ximena Capristo recordaron a Silvina Luna a dos años de su fallecimiento

La pareja expresó en palabras su dolor por la pérdida de su amiga.

A dos años de la dolorosa muerte de la modelo Silvina Luna, sus amigos y seres queridos la recuerdan a través de posteos e historias, destacando su sonrisa, bondad y cariño. La modelo falleció a sus 43 años después de pasar semanas internada en terapia intensiva a raíz de las complicaciones en su salud tras una cirugía estética.

Gustavo Conti, ex Gran Hermano, publicó un video recordando su paso por el reality de Telefe cuando Luna ingreso nuevamente a la casa y le dedicó unas dulces palabras a su amiga: “Gordita hermosa ya pasaron dos años y siento el tiempo se detuvo de la ultima vez que nos vimos. Siento que en cualquier momento vas a aparecer con tu sonrisa, con esa energía tan tuya que llenaba todo”.

“Fuiste más que una gran amiga, única en la vida. Te extraño a cada rato, y te rezo cada noche pidiéndote que cuides nuestra familia la salud y nuestro trabajo… extraño charlar con vos, reírnos de pavadas, compartir esos momentos únicos que solo vos y yo entendíamos. Me quedo con todo lo que me diste, con lo que aprendí de vos y con ese amor incondicional que siempre me regalaste”, expresó.

El ex GH le mandó un beso al cielo y confesó que se siente acompañada por su amiga: “Sé que estás en un lugar mejor, brillando como siempre, pero acá hacés una falta enorme siempre! Te llevo conmigo siempre, en el corazón, en la memoria y en cada risa que me saco recordándote. Te amo gordita de mi corazón hoy y siempre”.

Por otra parte, su pareja Ximena Capristo también recordó a Silvina con una fotografía de ambas juntas y lamentó su perdida.

“'Tu luz sigue brillando.. y vive en quienes te amamos'. Hoy se cumple dos años de este horrible desenlace que jamás hubiera imaginado.. Te extraño mucho… gordi”, cerró.

Fuente: Noticias Argentinas.