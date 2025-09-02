Alan Sosa: “Todos los partidos van a ser así, una guerra”

El arquero Alan Sosa fue la figura de Patronato en el empate sin goles ante Atlanta.

Todavía retumban los ecos del empate sin goles entre Patronato y Atlanta, por una nueva fecha de la Zona A de la Primera Nacional. Para que el arco terminara en cero, fue clave la actuación del arquero del Rojinegro, Alan Sosa, fue uno de los puntos altos en un duelo muy importante por todo lo que está en juego.

“Fue un partido muy difícil. Sabíamos que nos enfrentábamos a un gran rival con mucha jerarquía. La cancha estaba muy rápida para los dos”, dijo en sus primeros conceptos el cuidapalos.

Después, revelo que a esta altura de la competencia cada fecha es un examen difícil porque todos los equipos se juegan mucho. “Todos los partidos van a ser así, una guerra. El equipo hizo un desgaste muy grande. Tuvimos situaciones para poder convertir, pero no pudimos. En estas últimas fechas nos metimos en la cabeza sumar, ojalá el próximo partido sea de tres”, sostuvo Sosa.

El arquero de Patronato admitió que Atlanta tuvo chances, pero que Patronato tuvo oportunidades de ganar. “Ellos tuvieron dos claras en el primer tiempo y en el segundo, tuvimos más el control de la pelota nosotros. Si jugábamos cinco minutos más lo podíamos hasta haber ganado”.

Y finalizó: “Ellos presionaban mucho y es un equipo que le gusta jugar al fútbol, que tiene buenos jugadores, entonces nos ganaron la segunda pelota y desde ahí podían crear más. Arreglamos lo que teníamos que arreglar en el entretiempo y en el segundo tiempo fuimos muy superiores a ellos”.