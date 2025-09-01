El curioso ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez tras su divorcio

La expareja demostró que aún mantiene una buena relación.

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”, que estuvieron presentando por todo el país, en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que es el director del espectáculo.

Desde la cuenta oficial del proyecto, compartieron un video de los días de los actores durante la gira teatral: “¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!” , escribieron.

Entre los comentarios, destacó el de Vázquez, quien agradeció al equipo y a su audiencia: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.

Gimena Accardi, su expareja, le dejó una dulce respuesta, dejando en claro que aún mantienen una buena relación a pesar de los rumores que indicaban que estaban peleados: “El mejor director de mi vida. Gracias por tanto”.

La respuesta del director no tardó en aparecer, quien le devolvió el gesto destacando su buen trabajo en el escenario: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.

A pesar de estar separados, los actores mantuvieron su cercana relación familiar. Inclusive, previo a la escandalosa confirmación de la infidelidad de Accardi, ella había confesado haber compartido una cena junto a su expareja.

Fuente: Noticias Argentinas.