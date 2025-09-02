Ricardo Arjona agotó cinco Movistar Arena y sumó una nueva fecha

Ricardo Arjona agotó las entradas para sus cinco shows en el Movistar Arena. Por el éxito, sumó una sexta función para el 12 de mayo de 2026.

El cantante guatemalteco Ricardo Arjona atraviesa un nuevo récord en su carrera musical: desde que se anunciaron sus shows en Argentina y hasta el momento, alcanzó cinco sold outs y sumó una nueva función para el próximo 12 de mayo de 2026, en el estadio Movistar Arena.

Con producción de Fénix Entertainment y en el marco de la gira mundial “Lo que el Seco no dijo”, los días 1,2,3,7 y 11 de mayo agotaron todas las entradas y ya se pueden adquirir tickets para la noche siguiente, a través de www.movistararena.com.

Los precios del show de Ricardo Arjona en el Movistar Arena.

Ricardo Arjona se reinventa nuevamente y ofrecerá a su público una puesta en escena que, como siempre, no solo será un concierto musical, sino una experiencia para los sentidos, con una gira que coincide su nombre con el disco que se estrenará este mismo año.

Así, este trabajo se convertirá en uno de sus primeros trabajos inéditos que aparecen a solo un año de haber lanzado el último.

Fuente: Noticias Argentinas.