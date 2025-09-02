El Club Náutico Paraná celebra sus 40 años con una regata entre Villa Urquiza y la capital entrerriana

La regata se celebará el 11 de octubre en conmemoración de los 40 años del CNP.

El Club Náutico Paraná celebrará su 40° aniversario con un evento deportivo especial: la primera Regata de Touring y SUP (stand up paddle), en modalidad maratón, que se llevará a cabo el sábado 11 de octubre a partir de las 16.

La prueba unirá las ciudades de Villa Urquiza y Paraná, atravesando el tradicional paso por “Tres Bocas”. En caso de que el nivel del río lo impida, la organización definirá un recorrido alternativo, que será anunciado el 6 de octubre. La competencia cuenta con el aval de la Federación Entrerriana de Canoas.

La regata incluirá distintas categorías, tanto individuales como dobles y mixtas, divididas por edades. Participarán embarcaciones de kayak de travesía, piraguas y SUP, en modalidades competitivas y participativas. Habrá premios hasta el tercer puesto en cada categoría, además de reconocimientos para todos los inscriptos.

La inscripción incluye traslado de palistas y embarcaciones desde el club hacia Villa Urquiza, seguro médico, mesa de hidratación al llegar y el clásico “tercer tiempo”, con choripanes y bebidas para compartir entre los competidores.

Los organizadores remarcaron que es obligatoria la presentación de apto médico y que las inscripciones cierran el lunes 6 de octubre. Los interesados pueden anotarse a través del correo electrónico del club.

Con esta iniciativa, el Club Náutico Paraná busca celebrar sus cuatro décadas de historia fomentando el deporte náutico y ofreciendo un evento abierto tanto a competidores experimentados como a aficionados.