El diputado Juan Rossi, jefe de campaña de Entrerrianos Unidos, celebró el triunfo de Valdés en Corrientes

El jefe de campaña de Entrerrianos Unidos y diputado provincial Juan Manuel Rossi (JxER) celebró el triunfo de Juan Pablo Valdés en las elecciones de Corrientes y destacó la importancia de este resultado en el escenario político nacional.

“Este triunfo demuestra que es posible construir una alternativa clara, por fuera de La Libertad Avanza ni con el PJ que nos ha gobernado”, sostuvo Rossi, quien remarcó que "la experiencia correntina confirma que hay un camino propio para fortalecer una opción progresista, productiva y federal".

"Esto además se da en el marco de una fuerza que estamos consolidando a través de Provincias Unidas, con el liderazgo de Juan Schiaretti, y la unión de los gobernadores de Córdoba, Jujuy, Santa Cruz, Chubut y Santa Fe y ahora Corrientes", dijo, según se informó en un comunicado de prensa.

El diputado provincial y jefe de campaña subrayó que "la victoria de Valdés envía un mensaje de esperanza a quienes creen en una política que defienda la producción, el trabajo y la justicia social, sin atarse a los extremos que hoy polarizan el país".

"Por eso creamos Entrerrianos Unidos: somos un espacio nuevo, honesto, transparente, amplio y plural, donde confluyen socialistas, peronistas, radicales, vecinalistas, desarrollistas y demócratas cristianos. No nos une un sello ni un caudillo: nos une la convicción de que Entre Ríos merece una forma de hacer política distinta”, finalizó Rossi.