"Juana en una nube" llega al Ciclo Viernes de Escénicas en el Foro Cultural UNL

El Foro Cultural de la Universidad Nacional del Litoral abrirá sus puertas para una nueva fecha del ciclo Viernes de Escénicas con la presentación de "Juana en una nube", el unipersonal seleccionado en la última convocatoria de Foro Abierto Escénicas de la Secretaría de Extensión y Cultura de la UNL. La función tendrá lugar en la sede de 9 de Julio 2150, en la ciudad de Santa Fe, este viernes 29 de agosto, a las 21:00.

Inspirada en la atmósfera opresiva y densa que Bertolt Brecht desplegó en "La Santa Juana de los mataderos" (1930), la obra a presentarse dilusida la tensión entre necesidad y deseo en un mundo que parece siempre al borde del abismo. La puesta articula memoria y presente que concentra la atención en el cuerpo y la voz de la intérprete, y que hace de la repetición, el gesto y el silencio materiales dramáticos. Se trata de una relectura situada que dialoga con la tradición para problematizar los mecanismos de opresión y los ciclos de crisis que atraviesan la historia argentina, poniendo en foco las marcas que esos procesos dejan en la vida cotidiana.

El unipersonal hace referencia a momentos de la historia argentina y suma un vasto campo imaginario donde alude a la toma del frigorífico "Lisandro de la Torre", a las explosiones de Río Tercero, a la última dictadura cívico-militar, la crisis del 2001, la explotación laboral y los mandatos de género.

Juana, perfora e ingresa una y otra vez a un universo acartonado, donde los márgenes son metáforas y donde las paredes corrugadas y sin aparentes fisuras son la jaula donde detonan los días y las noches junto a sus ideales y convicciones. Descentrada se estampa reducida a la incertidumbre crónica gracias a un sistema que genera humanidades sin deseos, sin autonomía ni pensamiento. Mientras en su encierro observa a sus opresores, ausencias omnipresentes, evoca el amor como angustiante costumbre y distancia. Hasta llegar al estallido, la única certeza después de tanto padecimiento, una luz que asoma agrietando nuestra tierra indómita, una flecha disparada al vacío, que no se puede detener ya que nació para ser arrojada.

La obra cuenta con dramaturgia de Mariana Mosset, Ana Municoy y Rosario Lucero. La dirección está a cargo de Mariana Mosset y Antonela Gonzalez, mientras que la actuación está a cargo de Rosario Lucero. La música original y el diseño sonoro fueron realizados por Esteban Coutaz. El diseño de escenografía y el montaje escénico estuvieron a cargo de Ana Municoy y Elías Alberto. El diseño de iluminación fue realizado por Ana Municoy y la operación técnica está en manos de Antonela Gonzalez. La fotografía corresponde a MUBA y la técnica vocal fue trabajada por Selene Rozycki. La prensa, difusión y producción general están a cargo de Rosario Lucero. La idea original pertenece al Grupo Indómitas y la producción es realizada por Teatro Animal.

Las entradas tienen un costo de $12.000 y se pueden adquirir en la boletería del Foro los viernes desde las 18:00 y sábados desde las 17:00. Para realizar reservas, llamar al 342 4877660.