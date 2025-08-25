Sara Liponezky de Amavet presentó en Villaguay su libro Mujeres en Marcha

La actividad contó con la presencia del intendente Adrián Fuertes, la viceintendenta, Diana Baccaro; el expresidente del Frente Entrerriano Federal, Claudio Ava Aispuru; la directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Valentina Vinzon; entre otros.

En el salón David Bléjer del Honorable Concejo Deliberante de Villaguay se llevó a cabo la presentación del libro “Mujeres en Marcha”, de la abogada, docente y exdiputada nacional Sara Liponezky de Amavet.

La obra reconstruye, a través de testimonios y anécdotas, el proceso impulsado por el movimiento de mujeres entrerrianas para lograr la sanción de la Ley provincial de Jubilación para Amas de Casa en 1988. El libro constituye un valioso testimonio sobre una conquista colectiva en la que el Sindicato de Amas de Casa, liderado por la autora, tuvo un rol central, y en la que el gobierno de Jorge Busti desempeñó un papel decisivo.

La actividad contó con la presencia del intendente Adrián Fuertes, la viceintendenta, Diana Baccaro; el expresidente del Frente Entrerriano Federal, Claudio Ava Aispuru; la directora de Derechos Humanos, Género y Diversidad, Valentina Vinzon; ediles locales, familiares de beneficiarias, artistas y vecinos de la ciudad.

El libro, editado por la Editorial de la Municipalidad de Paraná, ya fue presentado enla capital provincial, Concordia y Concepción del Uruguay.

En sus palabras, la autora destacó: “Lo que me definió a tener que dejar un registro fue la figura de Jorge Busti. Fue grato hacerlo porque mi memoria revivió momentos muy emocionantes de esta trayectoria”.

Durante la presentación, la autora señaló que la obra no solo cumple una función de memoria histórica, sino que también resulta hoy una interpelación: “Aunque no era mi deseo, lo hago ante el retroceso fenomenal que la política de descarte exhibida por el gobierno nacional ejecuta. Puntualmente se ha suprimido (por decreto) la moratoria que permitió a miles de trabajadoras del hogar acceder a una jubilación. Y se desmantelaron todas las estructuras de protección ante situaciones de violencia de género. Esta involución no era esperable y menos deseable”.

Con esta presentación, Villaguay se suma a las localidades entrerrianas que han recibido la obra, la cual constituye una memoria viva de una conquista histórica para las mujeres.