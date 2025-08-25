Los senadores sesionan hoy para tratar el proyecto de endeudamiento del gobierno de Frigerio

La Cámara de Senadores de Entre Ríos tiene programada una sesión especial para este lunes al mediodía. Ahí se tratará de manera exclusiva el proyecto del Poder Ejecutivo para que la legislatura autorice al gobierno de Entre Ríos a negociar con los acreedores y patear los vencimientos.

Se trata del proyecto por el cual "se declara prioritaria la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial" que obtuvo el dictamen de comisiones la semana pasada. Cabe recordar que para obtener el dictamen el oficialismo logró las firmas de Gladys Domínguez, Nancy Miranda y Juan Pablo Cosso, senadores peronistas.

Esto permite pensar que parte de la oposición dará los votos para que el proyecto tenga media sanción y pase a Diputados donde el oficialismo tiene asegurada su aprobación.

En caso de convertirse en ley, el gobierno contará con la libertad de negociar con los acreedores de la deuda una refinanciación que permita mejorar el panorama financiero en la segunda mitad del gobierno de Frigerio.

Desde algunos sectores de la oposición insisten en que se trata de un proyecto que endeudará más a la provincia, pero desde el oficialismo niegan que se trate de más deuda y que sólo se incrementará en concepto de intereses.

El gobierno busca ser autorizado para negociar con un límite de hasta 500 millones de dólares, monto similar a la deuda actual y eso llamó la atención de opositores. El ministro de Economía, Fabián Boleas, dijo que de ninguna manera el gobierno va a negociar condiciones peores de las actuales aunque reconocen desde el oficialismo que hasta el momento no se puede definir la cuantía de los intereses.

La sesión especial comienza a las 12 del mediodía y será presidida por Alicia Aluani, vicegobernadora y presidenta de la Cámara Alta.