“Si encontramos el potencial que esperamos, podremos ser candidatos”, vaticinó Werner

El paranaense Mariano Werner, a bordo de su Ford Mustang, terminó en la quinta posición en la final disputada este domingo en el autódromo Oscar y Juan Gálvez de Buenos Aires. Así, el tres veces campeón de la divisional, con lo justo, se aseguró el pasaje a la Copa de Oro 2025 del Turismo Carretera donde luchará por la corona.

Tras la carrera, el paranaense analizó su rendimiento y destacó la superioridad de los rivales que lo precedieron en pista: “Estuvimos para lo que estábamos. Agustín Canapino fue imbatible y hay que reconocerlo. Me ganaron bien, tanto Elio Craparo en la largada como después con el ritmo de carrera Canapino y Christian Ledesma”.

A lo que agregó: “Si encontramos el potencial que esperamos, podremos ser candidatos”. La frase tiene que ver con el inicio del playoff. Al respecto el entrerriano reconoció que el desafío será grande y que deberán aprovechar las herramientas que les otorga el reglamento: “Dependerá de nosotros, de todo este trabajo en estas tres semanas. Tenemos dos pruebas pendientes y, si encontramos el potencial que esperamos, podremos ser candidatos”.

El tricampeón del Turismo Carretera también dejó en claro que no será sencillo: “El reglamento lo ha beneficiado y, sin dudas, daremos todo lo mejor con el equipo para ser protagonistas en la Copa de Oro de este año”.

Por otra parte, el Zorro de Paraná compartió su entusiasmo en sus redes sociales con una foto junto al trofeo en disputa: “Finalmente… estamos adentro de la Copa de Oro 2025. Vamos por este nuevo desafío”, publicó el piloto entrerriano.