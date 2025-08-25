El Teatro Argentino convoca a músicos para cubrir 13 cargos de planta

El Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires lanzó una convocatoria pública destinada a profesionales de la música interesados en incorporarse a la Orquesta Estable del Teatro Argentino de La Plata. Se trata de un Concurso Público y Abierto de Oposición de Méritos y Antecedentes para cubrir trece cargos de planta permanente, distribuidos entre diversas familias instrumentales, que serán cubiertos mediante un proceso de selección. La inscripción permanecerá habilitada hasta el martes 30 de septiembre a las 19:00.

Las pruebas darán comienzo el martes 14 de octubre a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, en la ciudad de La Plata. Los cargos convocados incluyen posiciones de solista y de parte real: Solista Principal de Timbal (1), Suplente de Solista de Violonchelo (1), Suplente de Solista de doble instrumento para Fagot y Contrafagot (1), y plazas de Parte Real para Violines (3), Viola (1), Contrabajo (1), Flauta (1), Corno (1), Trombón (1), Trompeta (1) y Fagot (1). Todos los cargos están encuadrados en el Agrupamiento I (Artístico) previsto por la Ley N° 12.26, lo que implica una contratación en planta permanente bajo el régimen establecido por la normativa provincial para los cuerpos artísticos.

El examen de oposición se articulará principalmente en torno a la demostración práctica de la aptitud artística. Cada aspirante deberá ejecutar las obras y pasajes que el tribunal fije como obligatorios, además de interpretar una obra de libre elección. En este último caso se prevé la participación de un pianista acompañante a cargo del concursante. A lo largo de las distintas instancias los postulantes enfrentarán fragmentos orquestales y solos propuestos por el jurado, y la etapa final incluirá una prueba colectiva con la orquesta completa para evaluar la interpretación de los solos orquestales en contexto real de ejecución. El diseño de la prueba busca reproducir las exigencias técnicas y expresivas propias del trabajo en una orquesta sinfónica de trayectoria, otorgando peso a la precisión instrumental e interpretativa.

La conformación del tribunal que evaluará a los aspirantes incluye representantes artísticos y técnicos, entre ellos quien presidirá el Director de la Orquesta Estable, acompañado por el Concertino y el Director de Estudios del Teatro Argentino. También integrarán el jurado el Solista Principal o Adjunto correspondiente a la fila en concurso, y dos Solistas Principales o Adjuntos en actividad de la misma familia instrumental y un especialista invitado del instrumento en cuestión. En carácter de acompañamiento institucional estarán presentes el Director de Personal del Instituto Cultural de la Provincia, un veedor general y delegados de las organizaciones gremiales con incumbencia en el Teatro Argentino.

La apertura de esta convocatoria representa, por un lado, una oportunidad concreta para músicos que buscan estabilidad laboral y el desarrollo de una carrera en el ámbito orquestal, y por otro, constituye una estrategia institucional para fortalecer la planta artística de una de las instituciones sinfónicas más reconocidas del país. El Teatro Argentino, con una larga trayectoria en la programación y producción orquestal, n busca renovar mediante este llamado su apuesta por el acceso público y competitivo a los cargos, apostando a procesos regidos por el mérito y la evaluación profesional. Según adelanta la convocatoria, quienes deseen postularse deben revisar con atención las bases y condiciones antes del cierre de las inscripciones.

Resolución, reglamento e inscripción disponibles en: https://drive.google.com/drive/folders/110cOfijJcSpuLWuAnwWlBRy4JtQEopU6