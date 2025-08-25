A beneficio de Suma de Voluntades, Natalio González Petrich realizará un recital de piano

El ciclo Escuela Abierta presenta este viernes 29 de agosto, a las 20:00, un nuevo concierto de piano protagonizado por el paranaense Natalio González Petrich en el Auditorio Profesor Walter Heinze (Italia 61). La entrada se realiza mediante la colaboración con un alimento no perecedero, que será destinado a la campaña Suma de Voluntades, iniciativa local que articula redes de asistencia alimentaria. La cita propone una velada de repertorio clásico de gran amplitud, que irá desde Bach y Beethoven hasta Debussy, Ravel y Chopin.

Natalio González Petrich es pianista y profesor nacido en Paraná. Su actividad se reparte entre la formación y la interpretación musical, presentándose en importantes escenarios de Argentina y del exterior. Comenzó sus estudios de piano a los siete años con la profesora Celina Federik, posteriormente se perfeccionó con otros maestros de renombre nacional e internacional tales como Mónica Cosachov, Luis Ascot, Ana Stampalia, Graciela Reca y Konstantin Lapshin, entre otros.

Se formó académicamente en la Universidad Nacional de las Artes (U.N.A). Fue becado por el Fondo Nacional de las Artes y el Mozarteum Argentino.

Entre los conciertos en escenarios destacados se encuentran el Teatro Colón (C.A.B.A), Teatro Metropolitan City (C.A.B.A.), Teatro Solís (Montevideo, Uruguay), Hotel Llao Llao (Bariloche, Argentina), Teatro 3 de febrero (Paraná) entre otros.

Ha ganado premios nacionales de piano como el 1er Premio en el Primer Concurso Nacional de Piano, Festival de Pianistas (Bs. As., Mar del Plata), 1er. Premio en la 9na. Bienal de Arte Joven de la Universidad Nacional del Litoral, Santa Fe, Arg., 2do Premio en el Concurso Nacional de Piano «Carlos López Buchardo» (DAMus, C.A.B.A), edición especial por los 100 años de López Buchardo, entre otros.

Programa del viernes 29 de agosto en la Escuela de Música, Danza y Teatro «Prof. Constancio Carminio»:

-Johann Sebastian Bach: Preludio y Fuga n.º 21 en si bemol mayor, BWV 866, del Clave bien temperado, Libro I

-Ludwig van Beethoven: Sonata para piano n.º 3 en do mayor, Op. 2

-Claude Debussy: Clair de lune (en re♭ mayor), L. 75 – de la Suite bergamasque

-Maurice Ravel: Jeux d’eau (en mi mayor)

-Frédéric Chopin: Fantaisie-Impromptu en do menor, Op. 66 (póstuma)

* Balada n.º 1 en sol menor, Op. 23