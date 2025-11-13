Tenencia de material de abuso infantil: allanaron la casa de un exfutbolista de Patronato

Efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) llevaron adelante dos allanamientos simultáneos -uno en el barrio costero Alto Verde de Santa Fe y otro en Villa Constitución- en el marco de una investigación por tenencia de material de abuso infantil con alcance internacional.

El procedimiento se realizó bajo estrictas medidas de reserva y con intervención del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Según confirmó el director de Investigaciones Criminales de Santa Fe, Rolando Galfrascoli, se trata de una causa de alta complejidad que forma parte del programa internacional “Escudo Protector”, orientado al combate global de los delitos vinculados con la tenencia, producción y distribución de material de abuso sexual infantil, publicó El Litoral.

LT10 informó que Tarragona reside en la vivienda allanada en Alto Verde y estaba yendo a entrenar cuando llegó la Policía. La casa está frente a una plaza y en la parte trasera tiene varios departamentos.

“No vamos a dar nombres ni situaciones particulares, y no hay ninguna privación de libertad dispuesta. Vamos a preservar las identidades porque es un delito muy delicado que atañe a menores de edad”, sostuvo Galfrascoli.