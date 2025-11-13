Nuevo operativo de ablación de órganos realizado en Paraná beneficiará a tres personas, entre ellas un niño

El operativo que movilizó a fuerzas de seguridad y personal médico se desarrolló durante la madrugada de este jueves en el hospital San Martín de Paraná.

Tres personas en lista de espera, entre ellas un niño de 10 años, se beneficiarán con trasplantes a partir de un nuevo procedimiento de donación de órganos y tejidos que se concretó en la madrugada de este jueves en el hospital San Martín de Paraná. El operativo también comprendió la ablación de córneas.

En la madrugada de este jueves se concretó un nuevo operativo de ablación de órganos en el hospital San Martín, con intervención de equipos médicos de otras provincias. En la logística también estuvieron Bomberos Voluntarios.

El Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Entre Ríos (Cucaier) destacó la experiencia y el compromiso de la Unidad Coordinadora de Trasplante y de todo el personal del hospital San Martín que acompañó el proceso de donación.

Con este procedimiento, ya se realizaron 61 donaciones en la provincia en lo que va del año.

El gesto solidario de otra familia entrerriana, que respetó la voluntad de la persona fallecida, permitirá mejorar la calidad de vida de los tres receptores.

En nombre de las personas trasplantadas y sus familias, el Ministerio de Salud provincial agradeció la decisión que, a pesar del profundo dolor, pudo dar una nueva oportunidad de vida.

Se resalta, además, el compromiso de todo el personal sanitario y de los entrerrianos con la donación, un acto de profunda solidaridad.