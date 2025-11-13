Grecia: el gualeyo Vicente Taborda lucha por más minutos en cancha

El gualeyo Vicente Taborda lucha por minutos en cancha en el fútbo de Grecia.

El salto a Europa no está siendo sencillo para el entrerriano Vicente Taborda. El volante ofensivo de 24 años, una de las grandes apariciones de Boca y figura en el Platense campeón del Torneo Apertura 2025, aún no consigue afirmarse en el Panathinaikos de Grecia, club con el que firmó contrato hasta 2029. Sus primeros meses muestran un panorama distinto al que imaginaba cuando dejó la Argentina.

Taborda apenas participó en cinco de los 13 partidos del club griego en la temporada, con solo dos titularidades y ningún encuentro completado. Un nivel de participación muy bajo para un futbolista que llegó como apuesta fuerte y que venía de ser determinante en el fútbol argentino.

Su transferencia se cerró por 5.000.000 de dólares, cifra que Boca aceptó tras la última oferta presentada. El Xeneize, dueño de su ficha, se aseguró además el 20% de una futura venta, mientras que Platense recibió cerca de 500 mil dólares por el 10% acordado en el préstamo previo.

El paso de Taborda por Vicente López dejó una marca imborrable. Allí disputó 86 partidos, convirtió 11 goles, dio cuatro asistencias y fue pieza clave en el equipo dirigido por Orsi y Gómez, que entró en la historia grande del Calamar al conquistar el primer título oficial del club, el Torneo Apertura 2025.

Hoy, el desafío es distinto: recuperar protagonismo, adaptarse al fútbol europeo y demostrar por qué fue considerado una de las promesas más interesantes surgidas de Boca en los últimos años.

El Panathinaikos confía en su proyección, pero Taborda sabe que necesita dar un salto para ganar el lugar que todavía no consiguió, señala TyC Sports.