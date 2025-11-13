Autoridades de la Federación de Jubilados se reunieron con Bagnat para pedir detalles de la reforma

Autoridades de la Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales pidieron una audiencia y se reunieron con el presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Entre Ríos, Gastón Bagnat, para solicitar información acerca de la posible reforma jubilatoria. También mantuvieron un encuentro en días anteriores con el director de Asuntos Gremiales de la Caja, Edgardo Ríos.

Las autoridades de la Federación estuvieron acompañadas por la vocal, Claudia Vallori. Durante la audiencia con Bagnat, realizada este miércoles, el presidente de la Federación, Ercilio Aimone, y el vicepresidente Oscar Pirillo manifestaron a Bagnat la preocupación de la Federación y los Centros que la componen por la falta de claridad acerca de los aspectos que incluiría el proyecto de reforma jubilatoria.

“Como autoridades de una institución que representa a más de 66 mil afiliados, nos inquita no haber sido convocados a una mesa de diálogo para analizar este proyecto que va a afectar a activos y jubilados. Sabemos que va a existir una reforma jubilatoria porque así se ha dicho en declaraciones públicas, pero queremos contar con el proyecto concreto. Y sobre todo, que haya instancias de opinión y consenso, siempre en el marco de defender los derechos de nuestros afiliados y su bienestar”, dijo Aimone.

Ante esta inquietud, desde la Caja se comprometieron a brindar información cuando contaran con el borrador del proyecto.

Con este mismo objetivo visitaron a legisladores provinciales y otros funcionarios, y manifestaron su postura. “La Federación de Jubilados y Pensionados Provinciales tiene una larga trayectoria en la defensa del sistema jubilatorio, fuimos actores importantes en los debates que dieron a luz la Ley 8.732 que estableció un sistema solidario y también del 82% móvil que perciben los jubilados en esta provincia. Estamos convencidos de que cada jubilado entrerriano debe tener una retribución digna, con movilidad automática y en correspondencia con el personal activo”, sostuvieron.