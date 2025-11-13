"Flota. Rapsodia santafesina" vuelve con funciones durante noviembre

La obra "Flota. Rapsodia santafesina", producida por la Comedia Universitaria de la Universidad Nacional del Litoral (UNL), regresa a escena durante todo noviembre en la Sala Maggi del Foro Cultural, ubicada en 9 de Julio 2150, en la ciudad de Santa Fe. Las funciones se realizarán los viernes 14, 21 y 28 de noviembre a las 21, en el marco del ciclo Viernes de Escénicas, una propuesta que el Foro dedica a la difusión de producciones teatrales independientes y universitarias.

La obra fue creada colectivamente por la compañía Hasta las manos y formó parte de la producción anual de la Comedia UNL en 2024 y retoma ahora su presentación tras una exitosa primera temporada. Bajo la dirección general de Javier Swedzky y la co-dirección de Sebastián Santa Cruz, el elenco está integrado por Mónica Álvarez, Juan Venturini y Manuel Venturini. La propuesta utiliza recursos del teatro de objetos y los títeres para reconstruir la historia de la ciudad a partir de la inundación de 2003.

La obra toma como punto de partida aquel acontecimiento para preguntarse cómo representar un desastre evitable y aún impune.

En el Foro Cultural UNL la obra tuvo su primera temporada y se convirtió en una de las producciones destacadas del circuito teatral santafesino. El ciclo Viernes de Escénicas, que este mes también incluirá la obra "Todavía no (Lo importante de acordarse)", busca precisamente dar continuidad a las propuestas escénicas que abordan temas sociales que obligan a recordar y a reinventar las formas de contar cada historia.

Las entradas tienen un valor de $12.000 y pueden adquirirse en la boletería del Foro los viernes desde las 18 y los sábados desde las 17.