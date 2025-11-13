Paraná: pelea entre vecinas terminó con dos apuñaladas y una detenida

Una grave pelea ocurrió este jueves cerca de las 11 de la mañana en calles Croacia Sur y cortada 1282 en el barrio de Bajada Grande de Paraná, cuando cuatro vecinas se pelearon y la gresca terminó con puñaladas, heridas de arma blanca y una detenida por la Policía.

Según informaron fuentes policiales, la pelea habría implicado a cuatro mujeres: dos madres y sus dos respectivas hijas. Son vecinas y viven enfrente unas de las otras. Un conflicto de convivencia que se arrastraba hace varios días desembocó en el enfrentamiento de este jueves.

Primero se habrían tomado las cuatro a golpes de puño hasta que una de las hijas empezó a apuñalar a sus vecinas, que sufrieron lesiones en el cuello y el abdomen.

Las lesionadas tendrían 38 años y 23 años. Fueron primero trasladadas de urgencia en un auto particular al hospital Domagk ubicado en la zona sobre avenida Estrada, de donde fueron derivadas al San Martín.

La investigación que empezó la Policía pasó a cargo de la Fiscalía. Habría videos que darían cuenta del momento de la agresión y permitirían corroborar quién fue la autora de las lesiones mayores. Hay una detenida de 23 años.