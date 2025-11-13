Comenzaron las obras de agua potable en Paraná y estará el servicio restringido durante buena parte del día

Un importante sector de Paraná está sin agua potable por tareas realiza la Municipalidad con el objetivo de mejorar la distribución y aumentar la calidad del servicio para la zona oeste.

Mayra Collante, subsecretaria de Recursos Hídricos, dijo a Canal 9 Litoral que se espera que los trabajos finalicen por la tarde y que el servicio se reanude de manera progresiva durante la noche y madrugada.

La Municipalidad de Paraná comenzó este jueves con los trabajos previstos en la Planta Echeverría, en el marco del Plan de Fortalecimiento del Agua Potable.

La intervención forma parte de la obra que permitirá aumentar la provisión de agua potabilizada al Centro Distribuidor Ramírez, mejorando la distribución hacia la zona oeste de la ciudad.

Los trabajos se iniciaron a las 7 de la mañana del jueves e implicarán un corte programado del suministro, que podría afectar durante la jornada a distintos sectores del ejido urbano (baja presión o corte de servicio en el ejido urbano de la ciudad, situado hacia el oeste de calles Ayacucho, Artigas y zonas aledañas).

La normalización se realizará de manera progresiva durante las horas posteriores.

Esta obra, financiada íntegramente con recursos municipales, representa una etapa clave en la modernización del sistema de agua potable y apunta a mejorar la eficiencia, la capacidad y la sustentabilidad del servicio en toda la ciudad.