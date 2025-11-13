Fórmula Nacional: el entrerriano Nazareno López probó en “La Histórica”

El entrerriano Nazareno López probó su unidad de Fórmula Nacional en el autódromo de “La Histórica”.

El equipo Naza López Competición llevó adelante una intensa jornada de pruebas en el Autódromo de Concepción del Uruguay. Con su piloto, el entrerriano Nazareno López, y el monoplaza con la mirada puesta en la parte del final del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.

El ensayo se extendió durante cuatro horas, con buenas condiciones climáticas, con el representante de Gualeguaychú que dio un total de 20 vueltas con neumáticos usados logrando tiempos lógicos de punta.

“Fue una prueba muy positiva, en la que se buscó mejorar y pegar un salto en la performance del auto. Se recolectó mucha información para seguir trabajando en el taller. Faltan dos fechas y quiero afinar todo lo que me falta para estar firme en la pelea por el título argentino”, explicó el piloto.

Y agregó: “La jornada sirvió además para girar con el segundo auto del equipo que se está preparando para sumar un nuevo piloto en la próxima fecha. El objetivo es seguir creciendo como estructura en la Fórmula Nacional”.

De este modo, Nazareno López junto al Naza López Competición continúa con su preparación de cara a la recta final del Campeonato Argentino de Fórmula Nacional.