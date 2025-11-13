Tragedia de Once: la Justicia rechazó un último recurso de Julio De Vido para evitar ir preso

La Justicia rechazó este miércoles un último recurso del exministro Julio De Vido para evitar cumplir su condena a 4 años de prisión por la tragedia de Once y ratificó que este jueves, por la mañana, debe presentarse detenido en los tribunales de Comodoro Py 2002.

La decisión fue tomada por los jueces del Tribunal Oral Federal 4 Ricardo Basílico, Fernando Canero y Guillermo Costabel.

La Corte había confirmado el martes la condena contra De Vido a 4 años de prisión como partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la tragedia que ocurrió en la estación ferroviaria de Once el 22 de febrero de 2012 donde murieron 52 personas.

Con este fallo, De Vido debe cumplir su condena. Pero el exfuncionario se presentó este miércoles por la mañana ante la Corte con un recurso de reposición in extremis, con un planteo de su abogado Maximiliano Rusconi, en el que señaló que no se puede ejecutar su condena porque resta resolver un planteo de prescripción. Y se lo comunicó a los jueces del tribunal oral que esta noche dijeron: “Entendemos que mediante los argumentos invocados la defensa persigue una suspensión de facto de la ejecución de una sentencia firme, carente de receptación normativa que así lo autorice”.

Y señalaron que “aquellos motivos esgrimidos no encuadran en ninguno de los supuestos previstos” en la ley para suspender la ejecución de la condena. “Por consiguiente, reiteramos que la prosecución de la ejecución penal es una obligación que compete a esta judicatura, y cuyo cumplimiento no puede ser sorteado sin el debido sustento legal”.

“En consecuencia, corresponde estar a lo ordenado en autos con fecha 11 de noviembre pasado, en cuanto dispuso convocar al condenado Julio Miguel De Vido para que se presente el próximo día jueves 13 de noviembre de 2025, a las 08:30 horas, para hacer efectiva su detención“, señalaron.

Al mismo tiempo, el exministro anunció que se presentará ante un consejo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para intentar hacer caer su detención.

Además pidió cumplir su pena en su casa, dado que tiene más de 70 años, cuestión que se debatirá una vez que De Vido quede preso en una celda de un penal federal y desde allí argumente sobre la prisión domiciliaria.

Rusconi presentó un texto con duras críticas a la Corte Suprema por haber rechazado ayer uno de sus recursos de queja y haber dejado firme la condena a cuatro años de prisión ordenada en 2018 por el TOF 4, que lo consideró partícipe del delito de administración fraudulenta.

En paralelo, De Vido, de 75 años, pidió ante el tribunal cumplir la pena en su chacra. Además de su edad, planteará como motivo cuestiones de salud.

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación, con velocidad sospechosa y oportunismo evidente -dice el comunicado-, en contra de sus propios antecedentes y en un absoluto exceso de jurisdicción, ha rechazado, sin siquiera tratarlo, un recurso de queja en el cual esta defensa cuestionaba la legitimidad y el monto de la pena impuesta por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal”.

Según Rusconi, el máximo tribunal “no tenía jurisdicción” para pronunciarse sobre el caso, puesto que aún se encontraba pendiente de resolución un planteo de prescripción de la acción penal.

Por eso, además de haber presentado ya un recurso de reposición ante la propia Corte Suprema, dio a conocer que haría otro distinto ante el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias, un órgano de expertos de la ONU dedicado a examinar denuncias de presuntas detenciones irregulares que como resultado de su trabajo emite una “opinión” no vinculante.

Ayer, luego de que la Corte rechazara la queja, el juez del TOF encargado de ejecutar la pena, Ricardo Basílico, convocó al exministro a presentarse ante el tribunal para ser detenido. Primero se lo convocó a las 10 de la mañana, pero el horario coincidía con el inicio de la segunda audiencia del juicio por los cuadernos de las coimas, por lo que se adelantó para las 8:30. “Se arbitrarán los medios necesarios -decía la rectificación- para garantizarle la conexión al debate referido.”

De Vido se encuentra en libertad. Además de la sentencia por la tragedia de Once, pesan sobre él otras dos condenas: una por fraude, por la compra de trenes chatarra a España y Portugal, a 4 años, y otra, también por fraude, por la compra de gas natural licuado, un expediente que forma parte del caso ampliado de los cuadernos.

Antecedente

En noviembre de 2016, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU al que acudirá De Vido emitió una opinión contra el arresto de la dirigente de la Organización Barrial Túpac Amaru Milagro Sala. Sostuvo que su detención fue “arbitraria”. Consideró que la dirigente fue detenida en el marco de una protesta pacífica en una plaza -Plaza Belgrano, en Jujuy- y que las imputaciones en su contra no estaban claras, además de que era miembro del Parlasur.

Sala nunca fue liberada y en mayo de este año la Corte Suprema dejó firme una condena unificada contra ella a 15 años de prisión por extorsión, asociación ilícita, fraude y amenazas.

