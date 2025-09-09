Concejal de Paraná le deseó “un terremoto y una lluvia de lava” a Bahía Blanca, tras el resultado electoral

Luego del resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, el concejal peronista de Paraná Fernando Quinodoz le deseó en redes sociales a Bahía Blanca “un terremoto y lluvia de lava”. La localidad bonaerense sufrió un trágico temporal en marzo, que se cobró 16 vidas. El domingo ganó La Libertad Avanza.

“Bahía Blanca sigue votando a LLA. No alcanza con un huracán y una inundación; merecen un terremoto y lluvia de lava””, publicó Quinodoz en la red social X.

Bahía Blanca sigue votando a LLA. No alcanza con un huracán y una inundación; merecen un terremoto y lluvia de lava — Fernando A. Quinodoz (@ferquinodoz) September 8, 2025

Quinodoz llegó al Concejo Deliberante de Paraná en marzo de este año, tras la renuncia de Enrique Ríos, que asumió como secretario de Desarrollo Social. Desde el inicio de la gestión se había desempeñado como secretario de bloque.

El edil asumió porque había ido en la boleta en el noveno lugar tras encabezar la lista de concejales que llevó como candidato a intendente a Gustavo Guzmán. Se integró a la lista por la minoría luego de las PASO. Antes había sido secretario de Trabajo, en el primer gobierno de Gustavo Bordet, y en 2015 fue candidato a intendente por el Frente Renovador.

Quinodoz hizo su publicación luego de que se conociera que en Bahía Blanca había triunfado La Libertad Avanza pese a que, semanas atrás, el presidente Javier Milei vetó la ley de emergencia que el Congreso había sancionado para atender los daños provocados por el temporal y las fuertes inundaciones que destruyeron varios sectores de la ciudad en marzo pasado.

En la Sexta Sección (Bahía Blanca es cabecera), la boleta libertaria encabezada por Oscar Liberman alcanzó el 41,77 por ciento, superando al peronismo de Alejandro Dichiara (34,13 por ciento).

En la ciudad de Bahía Blanca (que elegía concejales) ganó la lista encabezada por Franca Grippo, con el 46,2 por ciento;, seguida por Florencia Molini, de Fuerza Patria, que llegó al 30,97 por ciento

El temporal de marzo causó 16 muertes en la ciudad, donde hubo miles de evacuados y pérdidas calculadas en alrededor de 400 millones de pesos.