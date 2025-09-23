Gremialista de ATE llamó 'maricón' y 'llorón' al intendente de Gualeguaychú

Un conflicto se desató en Gualeguaychú por las demandas laborales de los trabajadores nucleados en ATE, quienes exigen mejoras en sus condiciones. El enfrentamiento escaló tras los insultos del secretario general del gremio, Alberto Mendoza, hacia el intendente Mauricio Davico, quien respondió acusando al sindicato de ser parte de una “mafia sindical kirchnerista”. Este choque de declaraciones culminó en la suspensión de la apertura de la Planta de Asfalto Municipal.

Fue en ese marco, donde el secretario general del gremio en el departamento Gualeguaychú, Alberto “Piturro” Mendoza, insultó al intendente Davico, a quien trató de “maricón” y “llorón” durante una entrevista radial.

Puntualmente pidió “que el Intendente se siente con los trabajadores que vamos a llegar a un buen acuerdo. Pero no, él no quiere, y como un maricón se queja”, afirmó Mendoza en declaraciones a Radio Máxima. Sin embargo, tras ese exabrupto, el sindicalista se dio cuenta que se fue de boca e intentó arreglarla, aunque no le salió muy bien: “Perdón… como un llorón se queja, pero no quiere recibir a los trabajadores organizados. Me parece una contradicción”, sostuvo.

El intendente Mauricio Davico.

En otro pasaje de la entrevista, Mendoza también trató de manera despectiva al intendente Davico al describirlo como “un cumbiero”, afirmando que “todas estas prácticas antiobreras y antipopulares se esconden detrás de la carita linda de ese cumbiero que tenemos por Intendente”, remarcó con tono socarrón y despectivo.

Seguidamente, anticipó que el conflicto que actualmente tiene en la Dirección de Obras Públicas de Gualeguaychú, se iba a internacionalizar hasta las esferas más altas del mundo gremial. “Nuestro sindicato ya le está mandando una carta documento y lo está denunciando ante la Organización Internacional del Trabajo”, ubicada en Ginebra, Suiza.