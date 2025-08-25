Milei: “El kirchnerismo se dedica a sembrar el caos de manera descarada"

Desde el escenario, el jefe de Estado remarcó que el 7 de septiembre será una fecha clave para la estrategia de su espacio. “No nos confundamos, contra los kirchneristas no hay diálogo posible”, sostuvo. Y añadió: “Esta elección va a significar el techo del kirchnerismo. Si llegamos a ganar PBA, vamos a clavar el último clavo del cajón del kirchnerismo”.

En esa misma línea, subrayó la importancia de lograr representación legislativa: “Hoy el Congreso está secuestrado y todas las semanas intentan hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr”. Durante su discurso, advirtió sobre el uso de boletas “en cadena”, la compra de votos mediante punteros y las candidaturas testimoniales como mecanismos para torcer la voluntad del electorado. “Se va a votar con una boleta que permite el fraude, no con la boleta que impuso el gobierno liberal”, criticó.

Milei también dedicó parte de su intervención a proyectar su plan económico, al que definió como la vía para que la Argentina crezca a nivel mundial. “Días atrás, cuando hablaba del crecimiento y el ritmo al cual se expandió la economía durante 2024, señalaba que en 20 años cuadriplicaríamos el PBI y seríamos una gran potencia mundial”, sostuvo. Y fue más allá: “No habría que esperar tanto, porque en los primeros 10 años entraríamos al pelotón de los países desarrollados”.

El mandatario apuntó directamente a Axel Kicillof al referirse a la carga impositiva en la provincia: “A través de Ingresos Brutos por parte del bruto y trabas burocráticas han ido avanzando sobre el corazón productivo del país. Los Ingresos Brutos del bruto, o hacía falta que diga el enano soviético”, expresó.

Según sostuvo, el gobierno provincial destina millones “en políticas de género y pauta oficial”, mientras que “las escuelas y hospitales se caen a pedazos”. En ese marco, consideró que es necesario “ponerle un freno de una vez por todas para que la provincia vuelva a enfocarse en lo importante y el sector privado pueda crecer”.

En la misma línea, acusó al kirchnerismo de querer mantener a la población sometida a una situación de estancamiento: “Nos quieren esclavos. No pueden permitir que exista una alternativa a la esclavitud fiscal. Nosotros estamos buscando que el pueblo prospere”. “Su única propuesta es destruir todo lo que tocan. Así como estaba el Rey Midas que todo lo que tocaba lo convertía en oro, ellos todo lo que tocan lo convierten en miseria”, ironizó.

Al referirse a su diagnóstico sobre el rumbo económico, aseguró que “tocamos fondo en el primer trimestre del 2024 y a partir de ahí la economía se empezó a recuperar”. Según dijo, el país se encuentra “en el máximo nivel de la serie, como en 2011, y con el máximo nivel de consumo”. En ese contexto, criticó los impuestos que “castigan las ganancias y el capital”, al considerar que “lo único que generan es pobreza”.

Milei también defendió los resultados de su gestión en materia de pobreza. “En el país de los crueles liberales, donde nadie llega a fin de mes, hay 6 millones de personas que no comían, que ahora comen porque salieron de la pobreza”, aseguró. Además, afirmó que se logró sacar “a dos millones de niños” de esa situación.

Durante la presentación, Milei elogió a varios de los dirigentes de su espacio. Hizo una mención especial a José Luis Espert, a quien definió como un “vanguardista” en la defensa de las ideas de la libertad. También agradeció a Karina Milei, a quien se refirió como “el Jefe”, por su tarea de organización a nivel nacional. Entre otros agradecimientos, mencionó a Pareja por la coordinación provincial, y a Cristian Ritondo y Diego Santilli por su aporte al armado en territorio bonaerense.

El Presidente insistió en que “La Libertad Avanza o Argentina retrocede”, e instó a sus seguidores a “ir por los gobernadores e intendentes” para que las reformas tengan impacto en todos los niveles del Estado. “Cada uno tiene que ir y hacer su tarea”, dijo. Y concluyó: “Make Argentina Great Again”.

Fuente: Infobae.