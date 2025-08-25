Tierra de Palmares afianza su estrategia de promoción turística de cara a FIT y a la temporada de verano

Responsables de Turismo de Tierra de Palmares mantuvieron un encuentro de trabajo en la ciudad de San José para coordinar acciones de promoción, calendario de eventos y logística de cara a los próximos meses. La agenda incluyó la preparación de la presencia en la Feria Internacional de Turismo (FIT), activaciones en ciudades clave y el acompañamiento a eventos deportivos en El Palmar.

Participó del encuentro el secretario de Turismo y Cultura de Colón, Federico Escher, y parte de su equipo de trabajo.

Encuentro de trabajo: ejes y metodología

El espacio de coordinación se realizó la semana pasada en San José y tuvo por objetivo alinear criterios de comunicación, comercialización y logística entre las áreas de turismo que integran Tierra de Palmares. Se avanzó en un esquema de responsabilidades, materiales promocionales unificados y un cronograma de activaciones en territorio.

Rumbo a FIT: presencia y objetivos

Uno de los puntos centrales fue la preparación para la FIT, el encuentro más importante del sector turístico del país. Se definieron los lineamientos de presencia institucional, contenidos prioritarios para presentar (naturaleza, termas, cultura y gastronomía) y una agenda de reuniones con operadores para potenciar la comercialización y los viajes de prensa.

Agendas en ciudades estratégicas

Con el propósito de ampliar alcance y recordación de marca, se acordó lanzar agendas de eventos en ciudades estratégicas, articulando con cámaras, prestadores y medios locales. Estas activaciones incluirán presentaciones, difusión digital y acciones de co–marketing para captar escapadas y fines de semana largos.

Acompañamiento a eventos de cicloturismo

Otro eje del encuentro fue el acompañamiento a las experiencias deportivas en El Palmar:

- Cicloturismo en el Palmar – 14 de septiembre.

- Palmar Extremo – 30 de noviembre-

Se planificó la instalación de puestos de hidratación, refuerzo de logística y acciones de difusión para realzar la convocatoria y la seguridad de las y los participantes, integrando estos hitos al calendario promocional del destino.

Verano 2025/2026: planificación y producto

De cara a la próxima temporada de verano, se pusieron en marcha evaluaciones sobre capacidad de carga, servicios, señalética, circuitos y experiencias, con el compromiso de seguir posicionando a Tierra de Palmares como opción destacada para visitantes y turistas. La estrategia combina mejoras operativas con campañas segmentadas y fortalecimiento de la oferta.

Próximos pasos

Las áreas de turismo acordaron un esquema de seguimiento quincenal para monitorear avances, consolidar materiales comunes y ajustar la agenda previa a FIT. Las novedades se comunicarán por los canales oficiales de cada municipio integrante.